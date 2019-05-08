Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу

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Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.
Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу
  • РИА Новости

«В настоящее время Павел является игроком «Краснодара». Он намеревается продолжить карьеру футболиста, и пребывание в СИЗО не мешает его планам, по мере возможности он поддерживает форму. Когда он выйдет, то применит свои спортивные способности», — заявил Бушманов.

Решением Пресненского районного суда Москвы футболист Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее адвокат Ромашов рассказал, почему Кокорину и Мамаеву не дадут УДО.

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