Адвокат Ромашов рассказал, почему Кокорину и Мамаеву не дадут УДО

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Александра Кокорина, рассказал, почему его подзащитному и другим фигурантам дела не дадут условно-досрочное освобождение (УДО).

«Суд никогда не определяет УДО, если не отбыли срок на «зоне». Пребывание в СИЗО не отвечает задачам перевоспитания. Им нужно пробыть в колонии, чтобы было УДО. Поэтому нет смысла отказываться от апелляции. Она будет назначена месяца через два, может, три или полтора. Надеюсь, суд проявит гуманность и снизит срок», — сказал Ромашов.

Александр Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года лишения свободы решением суда. Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий — 1 год и пять месяцев колонии общего режима. Согласно закону, каждый день пребывания в СИЗО засчитывается заключённым за полтора.

Ранее адвокат Кокорина заявила о намерении подать апелляцию на приговор суда.