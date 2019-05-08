Адвокат Ромашов рассказал, почему Кокорину и Мамаеву не дадут УДО
- РИА Новости
«Суд никогда не определяет УДО, если не отбыли срок на «зоне». Пребывание в СИЗО не отвечает задачам перевоспитания. Им нужно пробыть в колонии, чтобы было УДО. Поэтому нет смысла отказываться от апелляции. Она будет назначена месяца через два, может, три или полтора. Надеюсь, суд проявит гуманность и снизит срок», — сказал Ромашов.
Александр Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года лишения свободы решением суда. Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий — 1 год и пять месяцев колонии общего режима. Согласно закону, каждый день пребывания в СИЗО засчитывается заключённым за полтора.
Ранее адвокат Кокорина заявила о намерении подать апелляцию на приговор суда.