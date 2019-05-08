Адвокат Кокорина заявила о намерении подать апелляцию на приговор суда

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Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что Пресненский районный суд не проявил гуманность при вынесении приговора по делу её подзащитного.
Адвокат Кокорина заявила о намерении подать апелляцию на приговор суда
  • РИА Новости

«Приговор очень формальный и будет обжалован в суде апелляционной инстанции. Считаем, что он весь построен на показаниях потерпевших. Мы полагали, что суд уменьшит срок и проявит гуманность, но он этого не сделал, оставив ровно те же сроки, несмотря на то что квалификация «ушла» и Кирилл Кокорин был оправдан. Приговор на 58 листах, мы должны его вычитать, чтобы написать жалобу», — заявила Стукалова.

Согласно решению Пресненского районного суда Москвы, Александр и Кирилл Кокорины приговорены к полутора годам лишения свободы, а Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий — к 1 году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее Колобков выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы

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