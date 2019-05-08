Адвокат Кокорина заявила о намерении подать апелляцию на приговор суда

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что Пресненский районный суд не проявил гуманность при вынесении приговора по делу её подзащитного.

«Приговор очень формальный и будет обжалован в суде апелляционной инстанции. Считаем, что он весь построен на показаниях потерпевших. Мы полагали, что суд уменьшит срок и проявит гуманность, но он этого не сделал, оставив ровно те же сроки, несмотря на то что квалификация «ушла» и Кирилл Кокорин был оправдан. Приговор на 58 листах, мы должны его вычитать, чтобы написать жалобу», — заявила Стукалова.

Согласно решению Пресненского районного суда Москвы, Александр и Кирилл Кокорины приговорены к полутора годам лишения свободы, а Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий — к 1 году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее Колобков выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы