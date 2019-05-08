Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Хорошо, что решение принято... Я уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт», — приводит его слова РИА Новости.

Министр также выразил сожаление в связи с тем, что спортсмены «по своей глупости» совершают подобные поступки и «губят карьеру».

Ранее в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также друга футболистов Александра Протасовицкого.