Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев после суда сделают выводы
  • РИА Новости

«Хорошо, что решение принято... Я уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт», — приводит его слова РИА Новости.

Министр также выразил сожаление в связи с тем, что спортсмены «по своей глупости» совершают подобные поступки и «губят карьеру». 

Ранее в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также друга футболистов Александра Протасовицкого.

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