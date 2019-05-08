В РФС прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал в беседе с RT оглашённый в Пресненском суде Москвы приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Я всё-таки ожидал более мягкого приговора... Срок небольшой, это хорошо. Изначально грозились семью годами отбывания в колонии», — сказал он.

Колосков также отметил, что футболисты не должны потерять спортивную форму за время, проведённое в заключении, и «легко смогут вернуться к тренировкам в составе одного из клубов».

Ранее в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам заключения.