В РФС прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

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Анна Лушникова
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал в беседе с RT оглашённый в Пресненском суде Москвы приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
В РФС прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я всё-таки ожидал более мягкого приговора... Срок небольшой, это хорошо. Изначально грозились семью годами отбывания в колонии», — сказал он.

Колосков также отметил, что футболисты не должны потерять спортивную форму за время, проведённое в заключении, и «легко смогут вернуться к тренировкам в составе одного из клубов».

Ранее в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам заключения.

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