В Госдуме прокомментировали приговор по делу Кокорина и Мамаева

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал RT оглашённый в Пресненском суде Москвы приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
В Госдуме прокомментировали приговор по делу Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Считаю, что при желании после этого они смогут вернуться в футбол. Я видел материалы дела, спортсмены выступали с большим раскаянием. Ситуация была неоднозначная. Конечно, когда люди находятся в нетрезвом состоянии, они не всегда могут верно оценивать происходящее. Но те, кто является символом спорта, представляет нашу страну, не должны позволять себе подобных действий», — заявил депутат.

По его словам, для футболистов «эта история станет большим уроком». 

«Будем надеяться, что они смогут поддерживать спортивную форму и в дальнейшем продолжат карьеру», — сказал Кривоносов.

Ранее в Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам заключения.

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