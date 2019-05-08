Судья не усмотрела предварительного сговора в деле Кокорина и Мамаева

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Судья Елена Абрамова не усмотрела предварительного сговора в деле футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.
Судья не усмотрела предварительного сговора в деле Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

По её словам, компания действовала спонтанно.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее в суде постановили, что Кокорин и Мамаев действовали из хулиганских побуждений в эпизоде с Соловчуком.

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