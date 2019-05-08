Судья: Кокорин и Мамаев действовали из хулиганских побуждений в эпизоде с Соловчуком

Судья Елена Абрамова посчитала недостаточными доказательства защиты футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, согласно которым водитель Виталий Соловчук первым начал оскорблять подсудимых.

«Соловчуку намеренно наносили удары, руководствуясь хулиганскими мотивами. Доводы подсудимых, что действие произошло после оскорблений, не доказаны. Ни одно из доказательств не указывает на то, что Соловчук оскорблял компанию. При первом обращении к Соловчуку подсудимые уже были настроены агрессивно. Агрессии и провокации со стороны потерпевшего не было», — сказала Абрамова.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее судья заявила, что Пак не оскорблял Кокорина и Мамаева.