Судья заявила, что Пак не оскорблял Кокорина и Мамаева

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Судья Елена Абрамова постановила, что чиновник Денис Пак не произносил никаких оскорблений в сторону футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого перед конфликтом с компанией.
Судья заявила, что Пак не оскорблял Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT, подсудимые не извинялись перед потерпевшим перед уходом из кафе.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее судья обвинила компанию в совершении умышленного нанесения лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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