Суд выносит обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

Суд выносит обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Суд установил, что Кокорин, Кокорин, Мамаев, Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — сказала судья.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

Как сообщалось, прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.