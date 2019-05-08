Суд выносит обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву
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«Суд установил, что Кокорин, Кокорин, Мамаев, Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — сказала судья.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
Как сообщалось, прокурор потребовала для братьев Кокориных один год и шесть месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — один год и пять месяцев.