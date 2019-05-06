Отец Протасовицкого: Соловчук оскорбил сына и нашу семью, получил по заслугам
- РИА Новости
«Саша добрый и любвеобильный человек. Он неконфликтный парень, всегда старался, наоборот, разнять драку, без причин он никогда ничего не сделает. Соловчук его оскорбил и меня в том числе, так как стал упоминать семью. Получил по заслугам», — сказал Протасовицкий-старший в суде.
Он также рассказал, что его жене сделали три операции из-за онкологии, пока сын находился в СИЗО. Он добавил, что дочь подсудимого Вероника тяжело переживает события, связанные с отцом.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее суд приобщил к делу Кокорина и Мамаева результаты раскадровки видеозаписи у клуба «Эгоист».