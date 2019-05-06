Отец Протасовицкого: Соловчук оскорбил сына и нашу семью, получил по заслугам

Сергей Протасовицкий, отец Александра Протасовицкого, выступил в суде в качестве свидетеля по делу с участием своего сына, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла.

«Саша добрый и любвеобильный человек. Он неконфликтный парень, всегда старался, наоборот, разнять драку, без причин он никогда ничего не сделает. Соловчук его оскорбил и меня в том числе, так как стал упоминать семью. Получил по заслугам», — сказал Протасовицкий-старший в суде.

Он также рассказал, что его жене сделали три операции из-за онкологии, пока сын находился в СИЗО. Он добавил, что дочь подсудимого Вероника тяжело переживает события, связанные с отцом.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее суд приобщил к делу Кокорина и Мамаева результаты раскадровки видеозаписи у клуба «Эгоист».