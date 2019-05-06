Суд приобщил к делу Кокорина и Мамаева результаты раскадровки видеозаписи у клуба «Эгоист»

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, на очередном заседании Пресненского суда Москвы по делу его подзащитного предоставил суду результаты раскадровки видеозаписи конфликта с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком у клуба «Эгоист».

Адвокат попросил судью приобщить к делу эти данные, согласно которым Соловчук ударил Мамаева первым.

Несмотря на протест со стороны прокурора, судья приобщила данные материалы к делу.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что у старшего сына Мамаева начались проблемы со здоровьем из-за расставания с отцом.