У старшего сына Мамаева начались проблемы со здоровьем из-за расставания с отцом

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, на очередном заседании Пресненского суда Москвы по делу его подзащитного сообщил, что у старшего сына игрока начались проблемы со здоровьем из-за расставания с отцом.

По словам Бушманова, подкреплённым соответствующей справкой от врача, предоставленной суду, старший сын Мамаева Алекс из-за ночных кошмаров стал кричать во сне.

Адвокат отметил, что это не единственная проблема и у Алекса Мамаева развился невроз, мальчик стал заикаться.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара».