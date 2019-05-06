Адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара»

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Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, на очередном заседании Пресненского суда Москвы по делу его подзащитного зачитал характеристику игрока, предоставленную клубом «Краснодар».
Адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара»
  • РИА Новости

«Мамаев зарекомендовал себя с положительной стороны, умеет справляться со стрессовыми ситуациями, режим не нарушает, с партнёрами по команде поддерживает хорошие отношения», — говорится в характеристике, зачитанной Бушмановым.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.

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