Адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара»

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, на очередном заседании Пресненского суда Москвы по делу его подзащитного зачитал характеристику игрока, предоставленную клубом «Краснодар».

«Мамаев зарекомендовал себя с положительной стороны, умеет справляться со стрессовыми ситуациями, режим не нарушает, с партнёрами по команде поддерживает хорошие отношения», — говорится в характеристике, зачитанной Бушмановым.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.