Адвокат Мамаева в суде зачитал характеристику футболиста от «Краснодара»
- РИА Новости
«Мамаев зарекомендовал себя с положительной стороны, умеет справляться со стрессовыми ситуациями, режим не нарушает, с партнёрами по команде поддерживает хорошие отношения», — говорится в характеристике, зачитанной Бушмановым.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заседания.