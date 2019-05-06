Прокурор потребовала полтора года тюрьмы для Мамаева и Кокорина

Прокурор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга компании Александра Протасовицкого обвинила подсудимых в преступлении по сговору.

Прокурор потребовала для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее отец Протасовицкого заявил, что Соловчук оскорбил сына и их семью семью, за что получил по заслугам.