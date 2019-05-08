Суд вынес приговор по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы был оглашён приговор по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и друга футболистов Александра Протасовицкого.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам заключения.

11 октября 2018 года осуждённые были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

С тех пор подсудимые находились в московском СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что судья не усмотрела предварительного сговора в деле Кокорина и Мамаева.