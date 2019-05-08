Комментатор Орлов предположил, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол после выхода на свободу

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу приговора Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Всё зависит от их мотивации, воли и характера. Я убеждён, что Кокорин и Мамаев ещё способны заиграть. Только вот от полузащитника «Краснодар» отказался, но его зовут «Ахмат» и «Урал». Сейчас они немного побудут в местах отдалённых, но затем должны доказать, что являются профессионалами», — приводит слова Орлова Sport24.

Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина на год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаева — на год и пять месяцев.

Ранее экс-футболист Руслан Нигматуллин поделился мнением о приговоре по делу футболистов.