Нигматуллин считает, что Кокорин и Мамаев сумеют вернуться в футбол после выхода на свободу

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о приговоре Пресненского районного суда Москвы футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

«Реальный срок Кокорину и Мамаеву — это очень печально. Желаю ребятам терпения, вернуться в футбол сильнее и умнее. Они ещё смогут поиграть на профессиональном уровне. Кокорин и Мамаев сумеют найти себе клубы, если не будет никаких юридических преград. Но не уверен, что это будут топ-команды», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Решением Пресненского районного суда Москвы Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к 1,5 годам тюремного заключения. Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев колонии общего режима.

Ранее первый тренер Кокорина назвал несправедливым приговор суда по делу футболистов.