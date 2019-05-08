Нигматуллин считает, что Кокорин и Мамаев сумеют вернуться в футбол после выхода на свободу
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«Реальный срок Кокорину и Мамаеву — это очень печально. Желаю ребятам терпения, вернуться в футбол сильнее и умнее. Они ещё смогут поиграть на профессиональном уровне. Кокорин и Мамаев сумеют найти себе клубы, если не будет никаких юридических преград. Но не уверен, что это будут топ-команды», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
Решением Пресненского районного суда Москвы Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к 1,5 годам тюремного заключения. Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий получили 1 год и пять месяцев колонии общего режима.
Ранее первый тренер Кокорина назвал несправедливым приговор суда по делу футболистов.