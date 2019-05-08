Первый тренер Кокорина назвал несправедливым приговор суда по делу футболистов

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Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина Валерий Стафёров поделился мнением по поводу приговора, вынесенного Пресненским районным судом Москвы.
Первый тренер Кокорина назвал несправедливым приговор суда по делу футболистов
  • РИА Новости

«Решение абсолютно несправедливое. Все видео драк, которые я видел, показывают только одну сторону конфликтов, в то время как другие не освещаются вообще. Но при этом, конечно, ребята виновны — перед детьми, которые носили их футболки и считали их кумирами», — приводит слова тренера «Чемпионат». 

Он предположил, что оба футболиста по-прежнему смогут вернуться в спорт.

А что им ещё делать? Эдуард Стрельцов просидел ещё больше и смог, и они смогут. Да и в принципе Саша невероятно любит футбол», — заключил Стафёров.

Пресненский районный суд столицы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее адвокат Пака заявила, что Мамаев и Кокорин имеют право просить об УДО.

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