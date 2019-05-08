Первый тренер Кокорина назвал несправедливым приговор суда по делу футболистов

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина Валерий Стафёров поделился мнением по поводу приговора, вынесенного Пресненским районным судом Москвы.

«Решение абсолютно несправедливое. Все видео драк, которые я видел, показывают только одну сторону конфликтов, в то время как другие не освещаются вообще. Но при этом, конечно, ребята виновны — перед детьми, которые носили их футболки и считали их кумирами», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Он предположил, что оба футболиста по-прежнему смогут вернуться в спорт.

А что им ещё делать? Эдуард Стрельцов просидел ещё больше и смог, и они смогут. Да и в принципе Саша невероятно любит футбол», — заключил Стафёров.

Пресненский районный суд столицы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее адвокат Пака заявила, что Мамаев и Кокорин имеют право просить об УДО.