Адвокат Пака: Кокорин и Мамаев имеют право просить об УДО

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые по делу о серии потасовок в центре Москвы, смогут просить об условно-досрочном освобождении после вступления в силу приговора Пресненского районного суда Москвы.
Адвокат Пака: Кокорин и Мамаев имеют право просить об УДО
  • РИА Новости

«Поскольку на момент вступления в силу приговора подсудимые с учётом срока в СИЗО фактически уже отбудут большую часть наказания, после вступления в силу приговора у них появляется право на УДО», —цитирует РИА Новости Наталью Шатихину, представлявшую в суде интересы одного из пострадавших по делу, главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Согласно решению Пресненского районного суда Москвы, Александр Кокорин и его брат Кирилл получили 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев, а также друг футболистов Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Ранее жена Кокорина сказала о приговоре: «Нельзя так ломать людей».

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