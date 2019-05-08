Адвокат Пака: Кокорин и Мамаев имеют право просить об УДО
- РИА Новости
«Поскольку на момент вступления в силу приговора подсудимые с учётом срока в СИЗО фактически уже отбудут большую часть наказания, после вступления в силу приговора у них появляется право на УДО», —цитирует РИА Новости Наталью Шатихину, представлявшую в суде интересы одного из пострадавших по делу, главы департамента Минпромторга Дениса Пака.
Согласно решению Пресненского районного суда Москвы, Александр Кокорин и его брат Кирилл получили 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев, а также друг футболистов Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Ранее жена Кокорина сказала о приговоре: «Нельзя так ломать людей».