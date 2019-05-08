Жена Кокорина призналась, что выпила валерьянки перед заседанием по делу футболиста

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова призналась, что выпила валерьянки перед началом заседания в Пресненском суде Москвы, на котором объявят приговор по делу её мужа.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова супруги подсудимого.

Валитова сказала, что сделала это для успокоения нервов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Сергей Семак рассказал, какое решение по делу Кокорина и Мамаева будет адекватным.