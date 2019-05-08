Семак рассказал, какое решение по делу Кокорина и Мамаева будет адекватным

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что адекватным решением по делу нападающего его команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет освобождение из зала суда.

«Я жду адекватного решения. В моём понимании адекватное решение — это выпустить из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить — или я не могу понять, — за что они сидят такое количество времени в следственном изоляторе», — цитирует специалиста Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По его мнению, следователи не могут разобраться в элементарном деле. Он также выразил надежду, что после освобождения Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом».

«Что касается его возможностей, то надо будет смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Я думаю, что касается функциональности, за несколько месяцев он сможет выйти на хороший уровень», — сказал Семак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Семак признался, что хочет видеть Кокорина в «Зените».