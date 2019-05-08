Семак признался, что хочет видеть Кокорина в «Зените»
- РИА Новости
«Кокорина хотел бы видеть в команде. Свою позицию по нему я уже говорил», — цитирует специалиста Sport24.
Он также ответил на вопрос о проведении селекции в летнее трансферное окно.
«Будем отталкиваться от того, чтобы команда была сильной и побеждала. То, что пока появляется в прессе, не имеет ничего общего с реальностью. На следующей неделе будем разговаривать», — подчеркнул Семак.
Ранее Олег Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар».