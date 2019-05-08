Шатов опроверг слухи о переходе из «Зенита» в «Краснодар»

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов опроверг информацию о трансфере в «Краснодар» после окончания сезона.

«Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с «Зенитом» по переходу в «Краснодар». Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров», — приводит слова хавбека «Чемпионат».

Он отметил, что провёл хорошее время в краснодарском коллективе, но сейчас сосредоточен на ближайшем матче с московским ЦСКА и игре за «Зенит» в следующем сезоне.

«Нам надо будет защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов», — сказал Шатов.

С февраля по май 2018 года Шатов играл за «Краснодар» на правах аренды. За это время он вышел на поле в шести матчах и забил один мяч.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 12 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Семак заявил, что участие Дзюбы в матче «Зенит» — ЦСКА остаётся под вопросом.