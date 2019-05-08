Семак прокомментировал приговор Кокорину

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приговор Пресненского суда Москвы, который назначил нападающему команды Александру Кокорину полтора года колонии общего режима за серию драк в центре Москвы.
Семак прокомментировал приговор Кокорину
  • РИА Новости

«Моя позиция по Кокорину не поменялась, не понимаю, что происходит. По поводу надежды, что он начнёт новый сезон с нами — да, надеюсь. В нашей стране можно много чего ждать и не получить. Или не ждать и получить», — цитирует Семака Metaratings.ru.

Александр Кокорин получил 18 месяцев колонии общего режима за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее глава профсоюза футболистов заявил, что «Краснодар» не может разорвать контракт с Мамаевым.

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