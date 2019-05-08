Глава профсоюза футболистов заявил, что «Краснодар» не может разорвать контракт с Мамаевым

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Глава профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал решение Пресненского суда Москвы по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также рассказал, почему «Краснодар» не может расторгнуть с Мамаевым контракт.
Глава профсоюза футболистов заявил, что «Краснодар» не может разорвать контракт с Мамаевым
  • РИА Новости

«Весь процесс был довольно жёстким, было похоже на показательную порку. «Краснодар» имеет право разорвать контракт с Мамаевым, когда приговор вступит в официальную силу. Адвокаты имеют время на обжалование приговора, и, насколько я понимаю, они им воспользуются. Потому «Краснодар» технически ещё не может воспользоваться правом разрыва договора», — цитирует Зотова Sport24.

Также глава профсоюза футболистов добавил, что неоднократно слышал от руководства клуба о желании разорвать контракт с Мамаевым, однако никаких конкретных шагов в данном направлении «Краснодар» не предпринимал.

Ранее сообщалось, что в ОНК рассказали, почему Кокорину и Мамаеву не стоит обжаловать решение суда.

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