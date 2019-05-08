В ОНК рассказали, почему Кокорину и Мамаеву не стоит обжаловать решение суда

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сказал, что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву не стоит обжаловать решение суда.
В ОНК рассказали, почему Кокорину и Мамаеву не стоит обжаловать решение суда
  • РИА Новости

«Наверное, для них наиболее оптимально было бы согласиться с решением суда. Потому что если они не будут его обжаловать, то смогут подать документы на УДО. В Москве физически не успевают рассматривать жалобы. По закону после поступления всех документов в течение 10 дней гражданина должны этапировать в колонию. Оттуда уже подают ходатайство на условно-досрочное освобождение. Но возможность у них такая есть», — сказал Мельников RT.

Ранее Мельников объяснил, почему Кокорин и Мамаев могут рассчитывать на УДО.

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