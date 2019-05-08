В ОНК объяснили, почему Кокорин и Мамаев могут рассчитывать на УДО

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников выразил мнение, что осуждённые по делу о хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО).
В ОНК объяснили, почему Кокорин и Мамаев могут рассчитывать на УДО
  • РИА Новости

«После того как получат все необходимые документы, они могут рассчитывать на УДО. Особенно это актуально для Павла Мамаева, который имеет благодарность от руководства СИЗО. Это произойдёт в том случае, если суд будет учитывать все характеристики, а также наличие несовершеннолетних детей у всех обвиняемых. У других также имеются поощрения и благодарности. Поэтому у них есть шанс выйти по условно-досрочному освобождению», — заявил Мельников RT.

Ранее сообщалось, что Татьяна Стукалова, адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о физическом состоянии нападающего, который в прошлом году перенёс операцию на колене.

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