Удаления Черышева и Беленова, два пенальти и победы команд ФНЛ: как «Крылья Советов» и «Уфа» сохранили прописку в РПЛ

В Томске и Самаре состоялись ответные переходные матчи за право выступать в Российской премьер-лиге в будущем сезоне. «Уфа» и «Крылья Советов» потерпели минимальные поражения от «Томи» и «Нижнего Новгорода», но по итогам двух встреч остались в РПЛ. Игра в Самаре запомнилась удалением главного тренера гостей Дмитрия Черышева и назначением пенальти после использования системы VAR, а сражение в Томске — красной карточкой голкиперу Александру Беленову и отсутствием ударов по воротам в исполнении «Уфы».

Быстрый гол «Томи» и ноль ударов по воротам «Уфы»

Гостевое поражение от «Уфы» со счётом 0:2 поставило «Томь» в тяжёлое положение. Для долгожданного возвращения в РПЛ команда должна была не только обыграть своего соперника, но и сделать это с разницей в три гола. Эта задача сама по себе казалось трудновыполнимой, кроме того, серьёзные вопросы вызывала мотивация подопечных Василия Баскакова. На данный момент клуб так и не получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге, а ранее её президент Сергей Жвачкин открыто заявлял, что команда не планирует выходить в сильнейший футбольный дивизион страны.

Несмотря на это томичи очень активно начали и уже 11-й минуте вышли вперёд. Исламнур Абдулавов выше всех выпрыгнул в штрафной соперника и исполнил передачу на Алексея Гасилина. Притаившийся у левой штанги форвард не промахнулся и подарил своим болельщикам надежду.

На протяжении всего оставшегося времени «Томь» активно шла вперёд и отчаянно пыталась забить второй мяч. Подопечным Баскакова явно не хватало исполнительского мастерства, что они с лихвой компенсировали старанием и самоотверженностью. Так, за весь матч они нанесли девять ударов в сторону ворот соперника, но лишь два из них дошли до цели.

«Уфа» же предпочла не ввязываться в обмен атаками с оппонентом и всю встречу провела в глухой обороне. Коллектив Вадима Евсеева отметился лишь парой резких контрвыпадов, но ни один из них не завершился ударом по воротам. Голкиперу гостей Олегу Смирнову лишь один раз пришлось вступить в игру — после розыгрыша аута он крайне неуверенно сыграл на выходе и чуть было не срезал мяч в сетку.

Как оказалось, основные события произошли уже про прошествии полутора часов основного времени. На третьей добавленной минуте защитник Роман Бугаев имел отличный шанс сравнять счёт в серии и перевести матч в овертайм, но его удар из пределов штрафной оказался неточным. Чувствуя опасность, голкипер гостей Александр Беленов принялся в неспешном темпе вводить мяч в игру, за что и поплатился. Всего за несколько секунд главный арбитр Виталий Мешков показал ему две жёлтые карточки подряд и изгнал с поля.

К тому моменту у «Уфы» закончились замены, из-за чего место в воротах был вынужден занять форвард Вячеслав Кротов. Однако у хозяев не хватило времени преобразовать численное преимущество в голы. Подопечные Евсеева уступили с минимальным счётом, но сохранили прописку в РПЛ.

Удаление Черышева и пенальти после просмотра видеоповтора

Ответный матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» стал прямой противоположностью первого противостояния. Несмотря на комфортное преимущество в два гола, хозяева поля бросились в атаку и только за первый тайм нанесли десять ударов по воротам соперника. Один только Рамиль Шейдаев имел три прекрасные возможности открыть счёт, но дважды ему не хватило точности, а в третьем случае мяч угодил в левую стойку.

Помимо обоюдоострых атак, встреча запомнилась и другими интересными моментами, в частности удалением наставника гостей Дмитрия Черышева. На 42-й минуте специалист начисто забыл о правилах поведения: сначала он схватил защитника самарцев Виталия Денисова, который собирался ввести мяч в игру из аута, за футболку, а затем вступил с ним в открытую конфронтацию. Это заметил главный арбитр Сергей Карасёв, который показал тренеру красную карточку.

Неожиданно это событие взбодрило гостей, которые уже спустя две минуты заработали одиннадцатиметровый. В штрафной площади Денис Ткачук ударил по ноге Александра Салугина, а Карасёв показал на «точку». Даниил Фомин легко развёл мяч и вратаря по разным углам, но пробил раньше свистка. Судья призвал хавбека «Нижнего Новгорода» повторить попытку, но результат остался тем же.

Для выхода в Премьер-лигу гостям оставалось забить дважды, но «Крылья» быстро вернули себе инициативу и с солидным преимуществом провели второй тайм. На 55-й минуте самарцы и вовсе могли восстановить статус-кво. Карасёв впервые в этой серии воспользовался системой VAR и определил игру рукой Александра Сапеты в собственной штрафной, но выстрелу Антона Паула не хватило точности.

В оставшееся время гости так и не смогли организовать осаду ворот соперника. В отсутствие главного тренера «Нижний Новгород» не смог должным образом перестроить игру и что-либо противопоставить постоянному давлению со стороны хозяев. Во втором тайме «Крылья Советов» ничуть не сбавили обороты и нанесли ещё шесть ударов по воротам противника. Ни один из них не достиг цели, но даже этого оказалось достаточно для итоговой победы.

Как и «Уфа», в ответной встрече «Крылья Советов» уступили с минимальной разницей в счёте, но всё равно отстояли своё место в числе 16 сильнейших команд России.