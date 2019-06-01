Удар с центра поля, самонаводящийся штрафной и «бесполезный» шедевр: лучшие голы заключительной трети сезона РПЛ

В Российской премьер-лиге завершился очередной сезон. С 21-го по 30-й тур команды забили 203 мяча. Полузащитники «Краснодара» и «Крыльев Советов» Маурисио Перейра и Антон Зиньковский отметились потрясающе точными ударами из-за пределов штрафной, а хавбеки «Оренбурга» и ЦСКА Рикарду Алвеш и Иван Обляков застали врасплох вратарей соперника сверхдальними выстрелами со штрафных. Лучшие голы заключительной трети сезона — в материале RT.

10. Артём Дзюба («Зенит»)

24-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 95-я минута. 2:3

Хит-парад лучших голов заключительной трети чемпионата России открывает точный удар в исполнении Артёма Дзюбы. На пятой компенсированной минуте второго тайма скрытого матча за золото форвард «Зенита» опередил Александра Мартыновича в чужой штрафной и прошил сетку после подачи с углового в исполнении Кристиана Нобоа.

Безусловно, гол Дзюбы не отвечает общепризнанным стандартам красоты взятия ворот, но является важнейшим с точки зрения борьбы за чемпионство. Этот точный выстрел помог «Зениту» упрочить свои позиции в чемпионской гонке, а для самого Артёма стал вторым в важнейшей встрече после 1130 минут «засухи» в РПЛ.

9. Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

26-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 55-я минута. 2:0

На протяжении последних лет «быки» — постоянные участники рейтингов лучших голов РПЛ, и на этот раз они не стали нарушать традиции. Так, на девятой строчке оказался точный удар Дмитрия Стоцкого в матче с ЦСКА. Как и в случае с Дзюбой, этот мяч стал очень важным в плане борьбы за награды и помог хавбеку открыть бомбардирский счёт в завершившемся сезоне.

Отличительной чертой этого взятия ворот стала молниеносная контратака в исполнении игроков «Краснодара». Её своим мощным броском рукой на 50 метров начал молодой вратарь южан Матвей Сафонов, а продолжил Вандерсон. Бразилец прорвался к лицевой линии поля и прострелил на Стоцкого, которому оставалось лишь подстроиться под мяч и вложиться в удар, что он и сделал с блеском.

8. Алексей Ионов («Ростов»)

21-й тур. «Ростов» — «Урал». 10-я минута. 1:0

Восьмёрку сильнейших открывает красивый удар парашютом в исполнении Алексея Ионова. Уже в дебюте встречи он подкараулил грубую ошибку голкипера «Урала» Ярослава Годзюра и отлично ей воспользовался. Полузащитник «Ростова» не стал терять ни секунды, а элегантным движением внешней стороной стопы направил мяч точно в сетку.

Примечательно, что в нынешнем сезоне подобные голы не были редкостью. Так, в матче 30-го тура с «Крыльями Советов» аналогичный технический элемент исполнил лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов. Нападающий ЦСКА получил передачу в штрафной площади и едва заметным движением перебросил мяч через Евгения Конюхова.

7. Эльдор Шомуродов («Ростов»)

27-й тур. «Ростов» — «Краснодар». 89-я минута. 1:1

В нынешнем чемпионате форвард жёлто-синих не так часто радовал своих болельщиков точными ударами. За 30 туров таковых набралось всего три, однако каждый из них оказался на вес золота. Так, в 23-м туре Шомуродов принёс «Ростову» победу над «Спартаком», а немного позднее во второй раз за сезон позволил своему коллективу отобрать очки у бронзового призёра РПЛ — «Краснодара».

Как и в игре с красно-белыми, Эльдор вышел на авансцену в самой концовке встречи. За одну минуту до окончания основного времени подопечные Валерия Карпина организовали быстрый переход из обороны в атаку, апогеем которого стала передача в исполнении Романа Ерёменко. Финн внешней стороной стопы вырезал мяч в район линии штрафной, а Шомуродов головой в эффектном прыжке переправил его в сетку.

6. Алексей Миранчук («Локомотив»)

23-й тур. «Ахмат» — «Локомотив». 57-я минута. 1:2

В ходе встречи в Грозном полузащитник железнодорожников стал автором настоящего шедевра. На исходе часа игрового времени «Локомотив» заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот, исполнять который вызвался Алексей Миранчук. Россиянин подошёл к мячу и мощнейшим выстрелом направил его точно в девятку. У Евгения Городова не было ни единого шанса выручить свою команду.

При этом в контексте голов со штрафных также невозможно не отметить Ярослава Ракицкого. Пусть удары защитника «Зенита» стали не такими зрелищными, зато за 12 туров их набралось целых три. Украинец успел поразить ворота «Оренбурга», а также прямых конкурентов сине-бело-голубых в борьбе за золото — «Локомотива» и «Краснодара».

5. Иван Обляков (ЦСКА)

23-й тур. ЦСКА — «Оренбург». 14-я минута. 1:0

Матч с «Оренбургом» болельщики армейцев считают одним из самых неудачных для команды в прошедшем сезоне, однако по прошествии четверти часа ничто не предвещало беды. Армейцы вели в счёте после чудо-гола молодого полузащитника Ивана Облякова.

Футболист красно-синих готовился исполнять свободный удар с центра поля, но вовремя заметил, что голкипер гостей Евгений Фролов чересчур далеко выдвинулся из ворот. Обляков не стал медлить и вместо передачи исполнил дальний удар. Вратарь оказался не готов к такому развитию событий и запустил мяч себе за шиворот.

4. Джордже Деспотович («Оренбург»)

23-й тур. ЦСКА — «Оренбург». 54-я минута. 2:3

Если Обляков стал автором первого гола в этой встрече, то Деспотович поставил в ней точку. В начале второго тайма сербский форвард гостей ворвался в штрафную соперника, раскачал Родриго Бекао и с левой, неудобной ноги послал мяч точно в дальнюю девятку ворот Акинфеева. Голкипер ЦСКА оказался абсолютно бессилен и мог лишь смотреть, как снаряд залетает в сетку.

Примечательно, что этот матч запомнился ещё одним красивым голом. На попадание в рейтинг вполне мог претендовать блестящий удар с ходу в исполнении Алексея Сутормина. На 24-й минуте нападающий получил передачу на границе штрафной и пробил в дальний угол.

3. Рикарду Алвеш («Оренбург»)

30-й тур. «Оренбург» — «Спартак». 8-я минута. 1:0

В нынешнем сезоне от «Оренбурга» пострадали не только армейцы. В заключительном туре подопечные Владимира Федотова перечеркнули шансы «Спартака» на четвёртое место, дающее право начать выступление в Лиге Европы с группового этапа. Примечательно, что осечкой красно-белых воспользовался именно ЦСКА.

Уже на восьмой минуте Рикарду Алвеш стал автором победного гола в ворота москвичей. Штрафной в 35 метрах от ворот вряд ли предполагал прямую угрозу, но португалец неожиданно решился на удар, чем застал врасплох вратаря «Спартака» Александра Максименко. Мяч взмыл в воздух и опустился в ближний угол к радости заполненного стадиона.

2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

23-й тур. «Крылья Советов» — «Рубин». 56-я минута. 1:0

На почётном втором месте рейтинга — выстрел Антона Зиньковского. К 56-й минуте на табло «Самара Арены» горели нули, пока 23-летний хавбек хозяев не отважился на удар с 27 метров. Мяч немного коснулся перекладины и оказался в воротах «Рубина», несмотря на все старания Ивана Коновалова.

Любопытно, что для молодого хавбека этот точный удар так и остался единственным в прошедшем сезоне. Зиньковский дебютировал за «Крылья Советов» в матче 18-го тура с «Локомотивом», после чего появлялся на поле ещё в 13 встречах. На счету Антона также значится результативная передача в игре с «Ахматом».

1. Маурисио Перейра («Краснодар»)

24-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 91-я минута. 2:2

Как и по итогам второй трети сезона РПЛ, автором лучшего гола становится футболист «Краснодара». Маурисио Перейра принял эстафетную палочку у Шарля Каборе, став автором настоящего шедевра в матче с «Зенитом». На первой компенсированной минуте уругваец решился на удар из-за пределов штрафной, который вполне мог помочь «быкам» побороться за чемпионство. Правда, всего спустя четыре минуты Дзюба забил гораздо менее красивый, но не менее важный мяч.

Примечательно, что по итогам сезона оба упомянутых полузащитника покинули клуб из Краснодара. Об этом было объявлено за несколько дней до заключительного матча в сезоне, а на стадионе прошла официальная церемония прощания с футболистами. Для уругвайца прощание с командой, которой он отдал шесть лет, было особенно болезненным — спортсмен не смог сдержать слёз.