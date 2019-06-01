Футбол в одно касание и обсуждение финала ЛЧ: как сборная России готовится к матчам квалификации Евро-2020 в Новогорске

В Новогорске прошла очередная тренировка сборной России по футболу в преддверии матчей отборочного этапа к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Подопечные Станислава Черчесова большую часть времени уделили работе с мячом и игре в одно касание. После занятия футболисты поделились с журналистами прогнозами на предстоящий финал Лиги чемпионов. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер признались, что в противостоянии «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» будут симпатизировать коллективу Юргена Клоппа.

Футболисты сборной России продолжают подготовку к июньским матчам в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

В субботу, 1 июня, подопечные Станислава Черчесова провели очередную тренировку на подмосковной базе в Новогорске.

Состав команды не изменился — в занятиях приняли участие 28 игроков. Интересно, что в этот раз тренерский штаб решил не проводить разминку. Тренировка началась с упражнений с мячами: под присмотром тренерского штаба футболисты отрабатывали пасы и передачи в одно касание.

«Ждём приятную атмосферу в предстоящих играх»

После окончания тренировки игроки ответили на вопросы представителей СМИ.

Первым с журналистами пообщался Антон Миранчук. Полузащитник сборной и «Локомотива» пояснил, почему симпатизирует наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу, рассказал о своём восстановлении после травмы и признался, что не испытывает усталости после напряжённого сезона в РПЛ.

— Какие прогнозы на финал ЛЧ? Будете ли смотреть матч?

— Не уверен, что будет организован командный просмотр, может, кому-то уже просто надоело смотреть футбол, хочется только играть в него. Но я уделю внимание финалу. За кого буду болеть? Сложно выделить фаворита, просто пожелаю красивой игры.

— Внутренний тотализатор не устраивали?

— Нет.

— Неужели Артём Дзюба не собирает прогнозы?

— Ко мне он с таким не приходил.

— А кто из тренеров финалистов ЛЧ вам импонирует больше?

— Мне больше нравится Юрген Клопп. Подкупает его эмоциональность.

— Вы прибыли в сборную с небольшим повреждением. Как сейчас состояние здоровья?

— Всё нормально, вернулся в общую группу и в данный момент работаю без ограничений.

— По ходу сезона РПЛ вы были в списке лучших бомбардиров чемпионата. Ставите перед собой цель забить как можно больше?

— Честно, нет. В приоритете для меня победы нашей команды. При этом не буду скрывать, что забивать и помогать родному клубу — всегда очень приятное чувство.

— Из-за вызова в сборную вы остались без отпуска. Тяжело?

— Мы привыкли. Прошлое лето из-за ЧМ прошло в похожем режиме. Ничего плохого в таком графике я не вижу. В Европе такие нагрузки в порядке вещей, так что и нам жаловаться нечему.

— Неужели не хочется отдохнуть?

— У меня будет пять дней каникул. Этого времени хватит для того, чтобы перевести дух и перезагрузиться.

— Слышали, что РПЛ хотят расширить до 18 команд? В таком случае отпуска не будет ни у кого...

—Вы как-то много уделяете внимания этой теме. Мы же футболисты, для нас главное — играть. Никто ни о каких выходных и каникулах не думает.

— Давайте поговорим о предстоящих матчах сборной России. Сан-Марино и Кипр — скромные команды, не придётся ли настраиваться на игры с ними дополнительно?

— У нас свои задачи, так что будем выкладываться на максимум во всех встречах. Сделаем всё от нас зависящее.

— Один из матчей вы сыграете в Саранске. Для сборной это новый стадион, интересно посмотреть на него?

— Конечно! В целом все арены ЧМ привлекают внимание. Поля шикарные, болельщикам нравится, так что ждём приятную атмосферу в предстоящих играх.

«Ребята зовут меня в РПЛ»

Следующим спикером стал защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер. Футболист объяснил, почему в финале ЛЧ будет поддерживать «Ливерпуль», и признался, что не исключает подписания контракта с одним из российских клубов. Кроме того, Нойштедтер заявил, что не держит обиды на наставника сборной Станислава Черчесова за то, что тренер накануне ЧМ отказался от его услуг.

— Кого будете поддерживать в финале Лиги чемпионов?

— Я болею за «Ливерпуль». Других вариантов быть не может, ведь я работал с Клоппом и очень уважаю его. Кроме того, в составе мерсисайдцев есть мои бывшие одноклубники. Это Жоэль Матип, вместе с которым мы играли в «Шальке». Накануне написал ему, пожелал удачи.

— У вас был очень непростой год в турецком «Фенербахче» — травмы и мало игрового времени на поле. Насколько для вас важен этот вызов в сборную? Доверие со стороны главного тренера сборной России мотивирует?

— Если честно, я сейчас не думаю о прошлом сезоне, да и о новом тоже. Все мысли только о сборной. Всегда рад быть в Новогорске. Мотивации хватает, ведь нас ждут две игры, от исхода которых зависит многое. Выиграем их — и потом подумаю о будущем. Не исключаю, что продолжу карьеру в другом месте, но для принятия решения ещё предстоит посоветоваться с семьёй и агентом.

— Значит, недовольны тем, как сложились ваши отношения с представителями турецкой лиги?

— Сменился тренер, и я потерял место в составе. При этом после ЧМ Станислав Черчесов всегда держал меня на примете. Для меня это большой показатель.

— А ведь перед ЧМ в России вы обижались, что тренер не взял вас на турнир. Больше конфликтов не было?

— Их не было и тогда. Конечно, я был расстроен. Обида присутствовала не на Станислава Саламовича, а на ситуацию.

— Предложения от российских клубов вам поступали?

— Вы же понимаете, я вам не буду об этом рассказывать. Но в целом не исключаю такого развития событий. Ребята в сборной зовут меня в РПЛ, но пока всерьёз я об этом не думал.

«Счастье быть частью сборной»

Последним на вопросы представителей СМИ ответил вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин. Голкипер рассказал о конкуренции в борьбе за место в воротах и отметил позитивный микроклимат внутри национального коллектива.

— На этом сборе Станислав Черчесов остановил свой выбор не на трёх, а на четырёх вратарях. Не смущает такая плотная конкуренция на вашей позиции?

— Нет. Тренер объяснил, в связи с чем вратарская группа расширена. Это сделано для того, чтобы в случае травмы или болезни одного из нас команда смогла бы рассчитывать на трёх голкиперов. Никаких отличий в работе в связи с этим не наблюдаю, готовимся и тренируемся по стандартной программе.

Много ударов, сейвов и голов в одном видео 💥⚽🙌 Всё, как вы любите 😎 pic.twitter.com/4xBsVynDEH — Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2019 г.

— Вы могли остаться без сборной. Это произошло бы в том случае, если бы «Динамо» не улучшило турнирное положение и осталось в зоне стыковых матчей. Испытываете ли дополнительный эмоциональный подъём в связи с тем, что ваш клуб сохранил прописку в РПЛ, а вы вновь призваны под цвета национального флага?

— Давайте начнём с «Динамо». Безусловно, мы счастливы, что приложили все усилия и добились поставленной цели. Но, если честно, к стыковым матчам даже не готовились, знали, что решим вопросы по ходу сезона. Что касается сборной, то счастье — снова быть её частью. Приятная атмосфера, напряжённая и плодотворная работа. Классно находиться в таких условиях.

— В СМИ и среди болельщиков активно обсуждается тема первого номера сборной. После ухода из команды Игоря Акинфеева статус основного голкипера команды, по сути, свободен. Как думаете, у вас есть шанс укрепить свои позиции? Соперники в лице Сан-Марино и Кипра не столь опасны, и тренер может пойти на эксперименты с составом...

— Во-первых, мы никогда не делили другие команды на сильные и слабые. Готовимся к каждому из соперников со всем уважением. Что касается второй части вашего вопроса, то сделаю всё, что от меня зависит. Я работаю, а решать тренерам.

— Ваш коллега из «Ростова» Сергей Песьяков приехал в команду в статусе дебютанта. Помогаете ему освоиться в коллективе?

— Думаю, ему комфортно и без моей помощи. У нас хорошая и располагающая к работе атмосфера.

Сборная России продолжит работу в Новогорске в воскресенье. По сообщениям пресс-службы РФС, в этот день к команде присоединится нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко.