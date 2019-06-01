Футболист «Ливерпуля» Матип назвал финал ЛЧ с «Тоттенхэмом» самым важным матчем сезона

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Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип уверен, что его команда сможет победить «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.
Футболист «Ливерпуля» Матип назвал финал ЛЧ с «Тоттенхэмом» самым важным матчем сезона
  • Reuters

«Это был великолепный сезон, и теперь мы можем добавить к нему соответствующий финальный аккорд. Это самый важный матч в сезоне», — цитирует игрока официальный сайт Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что в коллективе с нетерпением ждут начала встречи. По его словам, предстоящая игра будет разительно отличаться от противостояний с «Тоттенхэмом» в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы знаем, что можем победить «Тоттенхэм», — сказал Матип.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало матча в 22:00 мск.

Ранее в сети появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле мультсериала «Симпсоны».

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