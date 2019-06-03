Черчесов остался недоволен выходом на замену Ахметова в матче с «Чертановом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выход на замену Ильзата Ахметова в контрольной игре с клубом «Чертаново» после травмы Юрия Газинского.

«Ахметов вышел на вынужденную замену и первые минут пять-семь не мог войти в игру. Нас это немного насторожило. Я ему сказал, что последний раз он так выходит на замену, с первых секунд надо быть готовым», — сказал специалист.

При этом он отметил, что впоследствии игрок «разбегался» и начал демонстрировать качественный футбол.

«На официальных играх такая роскошь никому не позволительна», — добавил Черчесов.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:0.

Ранее Роман Зобнин выразил мнение, что сборная Сан-Марино будет играть в похожей на «Чертаново» манере.