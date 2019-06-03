Зобнин считает, что сборная Сан-Марино будет играть в похожей на «Чертаново» манере

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин поделился впечатлениями от контрольного матча с клубом «Чертаново».

«Эта игра для тонуса, потому что мы давно не играли. Чемпионат России закончился довольно-таки давно. Встреча с «Чертаново» является частью подготовки к предстоящим играм. Думаю, команда Сан-Марино будет играть в той же манере», — сказал хавбек.

При этом он отказался давать какие-либо прогнозы на предстоящую игру. Игрок также признался, что ему больше нравится играть с незнакомым соперником, поэтому во встрече с «Чертаново» он видит больше пользы, чем в двусторонке между собой.

«Понятно, что у «Чертаново» другой уровень, но сегодня они грамотно оборонялись, пытались создавать нам проблемы», — добавил Зобнин.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:0.

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