Черчесов надеется, что травма Газинского является несерьёзной

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не может пока ничего сказать о составе на матчи отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром из-за повреждения полузащитника национальной команды Юрия Газинского в контрольном матче с клубом «Чертаново».
Черчесов надеется, что травма Газинского является несерьёзной
  • РИА Новости

«Не могу это сказать сегодня, как минимум по причине того, что Газинский получил травму. Но пока не знаю, насколько серьёзно. Надеюсь, что всё обойдётся и она не очень серьёзная», — сказал Черчесов.

Газинский в первом тайме игры с «Чертаново» неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле. Медобследование выявило, что хавбек получил повреждение левого плечевого сустава. 

Ранее Черчесов объяснил, почему сборной России был важен матч с клубом «Чертаново».

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