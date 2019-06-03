Черчесов надеется, что травма Газинского является несерьёзной
- РИА Новости
«Не могу это сказать сегодня, как минимум по причине того, что Газинский получил травму. Но пока не знаю, насколько серьёзно. Надеюсь, что всё обойдётся и она не очень серьёзная», — сказал Черчесов.
Газинский в первом тайме игры с «Чертаново» неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле. Медобследование выявило, что хавбек получил повреждение левого плечевого сустава.
Ранее Черчесов объяснил, почему сборной России был важен матч с клубом «Чертаново».