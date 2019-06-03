Черчесов объяснил, почему сборной России был важен матч с «Чертаново»
- РИА Новости
«Для нас важно было, чтобы команда сыграла матч, так как большая разница — простая двусторонка или игра с соперником», — сказал специалист.
По его словам, на этой игре футболистам давались определённые задания и установки. Он добавил, что минувшая встреча повлияет на выбор состава на отборочные матчи к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
«Игроки старались максимально сделать то, что мы просим. 26 мая был последний матч, а 8 июня следующий — большой перерыв. Надо быть в игровом тонусе», — добавил Черчесов.
Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу сборной России.
Ранее футболист «Чертаново» назвал сборную России пятой командой мира.