Черчесов объяснил, почему сборной России был важен матч с «Чертаново»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему для национальной команды было важно провести контрольный матч с «Чертаново».

«Для нас важно было, чтобы команда сыграла матч, так как большая разница — простая двусторонка или игра с соперником», — сказал специалист.

По его словам, на этой игре футболистам давались определённые задания и установки. Он добавил, что минувшая встреча повлияет на выбор состава на отборочные матчи к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

«Игроки старались максимально сделать то, что мы просим. 26 мая был последний матч, а 8 июня следующий — большой перерыв. Надо быть в игровом тонусе», — добавил Черчесов.

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу сборной России.

Ранее футболист «Чертаново» назвал сборную России пятой командой мира.