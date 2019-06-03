Футболист «Чертаново» о матче со сборной России: мы играли с пятой командой мира

Нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели прокомментировал разгромное поражение своей команды от сборной России по футболу в контрольном матче (0:6).

«Пробил в угол, но Гилерме хорошо сложился и отбил удар. Но в следующий раз забью. Можно сказать, мы играли с пятой командой мира, это приятно», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, этот матч надолго запомнится членам его команды. Он также признался, что остался под впечатлением от уровня соперников, а среди футболистов национальной команды Сарвели особенно выделил Артёма Дзюбу.

«Сборная России хорошо двигала мяч», — добавил Сарвели.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче.