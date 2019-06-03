Травма Газинского, яркий дебют Мирзова и отражённый Гилерме пенальти: сборная России по футболу разгромила «Чертаново»

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Ксения Рахновская
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила команду ФНЛ «Чертаново» со счётом 6:0. Авторами половины голов стали форварды — Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Фёдор Чалов. Юрий Газинский получил травму, а Владислав Сарвели не смог реализовать пенальти в ворота Маринато Гилерме. В ходе встречи тренерский штаб задействовал 27 футболистов и опробовал как привычную схему 4-2-3-1, так и классическую 4-4-2.
Травма Газинского, яркий дебют Мирзова и отражённый Гилерме пенальти: сборная России по футболу разгромила «Чертаново»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Матч сборной России по футболу с командой «Чертаново», которая стала открытием нынешнего сезона Футбольной национальной лиги, вызвал большой ажиотаж среди представителей футбольной элиты, несмотря на статус контрольно-товарищеского.

Посмотреть на функциональную готовность главной команды страны в преддверии встреч отборочного этапа с Сан-Марино и Кипром приехали генеральный директор РФС Александр Алаев, вице-президент организации Никита Симонян, президент московской федерации футбола Сергей Анохин, а также несколько десятков журналистов.

Кроме того, поболеть за своих одноклубников приехали воспитанники школы «Чертаново», в том числе главная звезда клубной академии Сергей Пиняев.

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Отдельное место на трибуне представители сборной России выделили маленьким пациентам онкологического фонда Димы Рогачёва. Дети, недавно перенёсшие непростые операции, приехали на базу национальной команды в статусе особо важных гостей.

Перед началом встречи тренерский штаб объяснил выбор спарринг-партнёра. Футболисты клуба «Чертаново» оказались одной из немногих команд, которая была готова поучаствовать в матче со сборной. Игроки других столичных клубов предпочли уйти в отпуск сразу по окончании сезона.

Вопреки прогнозам и ожиданиям репортёров Станислав Черчесов не стал проводить серьёзных экспериментов с составом и сделал ставку на тех, кого уже неоднократно проверял в деле. Появление в воротах Маринато Гилерме могло вызвать вопросы, учитывая, какие ошибки совершил вратарь в последних играх сезона. Однако в матче с уступающим в классе соперником их поднимать не стоило.

В центре обороны встали Георгий Джикия и Андрей Семёнов, на флангах — Марио Фернандес и Фёдор Кудряшов. В опорной зоне наставник решил опробовать связку Юрия Газинского и Магомеда Оздоева — с расчётом на способность первого подчищать огрехи партнёров и добавлять атаке остроты проникающими передачами, а также на выносливость и умение второго не тянуть одеяло на себя.

Атакующее звено составили расположившиеся на полуфлангах Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин и Артём Дзюба. Такое решение выглядело логично с учётом отличного взаимопонимания братьев, их умения бить издали и навешивать в нужную точку, а также способности полузащитника «Монако» исполнять роль свободного художника и с лёгкостью менять амплуа, а лучшего игрока страны 2018 года — играть как на острие, так и в оттяжке.

Как и в предыдущих официальных встречах, Станислав Черчесов сделал ставку на схему 4-2-3-1, которая успешно сработала в игре с Казахстаном. Кроме того, учитывая, что сборные Сан-Марино и Кипра проповедуют оборонительный футбол и с большой долей вероятности сыграют против четвертьфиналиста чемпионата мира вторым номером, тактика расшатывания «автобуса» и работа на предельных скоростях должна пригодиться национальной команде.

Задумки тренеров дали свои плоды уже на шестой минуте встречи. Высокий прессинг завершился перехватом Магомеда Оздоева и голом Артёма Дзюбы, реализовавшего первый же предоставленный ему шанс.

Пропущенный мяч подстегнул молодых игроков подмосковного коллектива, и они начали вступать в стыки гораздо активнее, забывая о статусе матча. Как следствие, порой они допускали необоснованную грубость. Одна из них завершилась падением и травмой Юрия Газинского. Хавбек «Краснодара» после контакта с визави упал и смог покинуть поле только при помощи сотрудников медицинского штаба.

Позже выяснилось, что повреждение полузащитника требует дополнительного изучения, и встал вопрос об участии Газинского в ближайших матчах.

Однако вынужденная замена Газинского на Ильзата Ахметова не внесла особых корректив в сценарий встречи. Игроки сборной России находили друг друга точными передачами, успешно действовали в обороне и были настойчивы в атаке.

Их соперники имели отличный шанс сравнять счёт в матче, но Владислав Сарвели не реализовал пенальти.

На 26-й минуте встречи преимущество удвоил Антон Миранчук, после чего тренерский штаб приступил к экспериментам. Уже к 30-й минуте состав команды претерпел значительные изменения. Поле покинули братья Миранчук, а также Маринато Гилерме. Их места заняли Антон Шунин, Алексей Ионов и Иван Обляков.

В раздевалки команды отправились уже при счёте 3:0 в пользу подопечных Черчесова. Черту под первым таймом подвёл Александр Головин, отметившийся точным дальним ударом.

На второй сборная вышла с семью новыми футболистами, сменила схему на классическую 4-4-2 и дала возможность экспертам оценить в деле дуэт двух Фёдоров — Чалова и Смолова.

И новая линия нападения сработала не хуже предыдущей. Вышедший на поле с капитанской повязкой Смолов увеличил преимущество до четырёх мячей.

Вскоре тренерский штаб пошёл ещё на один эксперимент, выпустив на фланге сыгранную связку из тульского «Арсенала»: Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева.

Именно игра Мирзова оставила у собравшихся наиболее яркие впечатления. За 30 минут, проведённых на поле, полузащитник успел поучаствовать в двух голевых атаках. На его счёту — пас на Фёдора Чалова, который стал автором пятого мяча в ворота команды «Чертаново», и точный удар, установивший окончательный счёт в матче.

Таким образом, в контрольном матче приняли участие практически все футболисты команды. Исключением стали лишь четвёртый голкипер команды Сергей Песьяков и Николай Комличенко, отсутствие которого в составе связанно с поздним прибытием на сбор.

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