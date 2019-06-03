Травма Газинского, яркий дебют Мирзова и отражённый Гилерме пенальти: сборная России по футболу разгромила «Чертаново»

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила команду ФНЛ «Чертаново» со счётом 6:0. Авторами половины голов стали форварды — Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Фёдор Чалов. Юрий Газинский получил травму, а Владислав Сарвели не смог реализовать пенальти в ворота Маринато Гилерме. В ходе встречи тренерский штаб задействовал 27 футболистов и опробовал как привычную схему 4-2-3-1, так и классическую 4-4-2.

Матч сборной России по футболу с командой «Чертаново», которая стала открытием нынешнего сезона Футбольной национальной лиги, вызвал большой ажиотаж среди представителей футбольной элиты, несмотря на статус контрольно-товарищеского.

Посмотреть на функциональную готовность главной команды страны в преддверии встреч отборочного этапа с Сан-Марино и Кипром приехали генеральный директор РФС Александр Алаев, вице-президент организации Никита Симонян, президент московской федерации футбола Сергей Анохин, а также несколько десятков журналистов.

Кроме того, поболеть за своих одноклубников приехали воспитанники школы «Чертаново», в том числе главная звезда клубной академии Сергей Пиняев.

Отдельное место на трибуне представители сборной России выделили маленьким пациентам онкологического фонда Димы Рогачёва. Дети, недавно перенёсшие непростые операции, приехали на базу национальной команды в статусе особо важных гостей.

Перед началом встречи тренерский штаб объяснил выбор спарринг-партнёра. Футболисты клуба «Чертаново» оказались одной из немногих команд, которая была готова поучаствовать в матче со сборной. Игроки других столичных клубов предпочли уйти в отпуск сразу по окончании сезона.

Вопреки прогнозам и ожиданиям репортёров Станислав Черчесов не стал проводить серьёзных экспериментов с составом и сделал ставку на тех, кого уже неоднократно проверял в деле. Появление в воротах Маринато Гилерме могло вызвать вопросы, учитывая, какие ошибки совершил вратарь в последних играх сезона. Однако в матче с уступающим в классе соперником их поднимать не стоило.

В центре обороны встали Георгий Джикия и Андрей Семёнов, на флангах — Марио Фернандес и Фёдор Кудряшов. В опорной зоне наставник решил опробовать связку Юрия Газинского и Магомеда Оздоева — с расчётом на способность первого подчищать огрехи партнёров и добавлять атаке остроты проникающими передачами, а также на выносливость и умение второго не тянуть одеяло на себя.

Атакующее звено составили расположившиеся на полуфлангах Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин и Артём Дзюба. Такое решение выглядело логично с учётом отличного взаимопонимания братьев, их умения бить издали и навешивать в нужную точку, а также способности полузащитника «Монако» исполнять роль свободного художника и с лёгкостью менять амплуа, а лучшего игрока страны 2018 года — играть как на острие, так и в оттяжке.

Как и в предыдущих официальных встречах, Станислав Черчесов сделал ставку на схему 4-2-3-1, которая успешно сработала в игре с Казахстаном. Кроме того, учитывая, что сборные Сан-Марино и Кипра проповедуют оборонительный футбол и с большой долей вероятности сыграют против четвертьфиналиста чемпионата мира вторым номером, тактика расшатывания «автобуса» и работа на предельных скоростях должна пригодиться национальной команде.

Задумки тренеров дали свои плоды уже на шестой минуте встречи. Высокий прессинг завершился перехватом Магомеда Оздоева и голом Артёма Дзюбы, реализовавшего первый же предоставленный ему шанс.

Пропущенный мяч подстегнул молодых игроков подмосковного коллектива, и они начали вступать в стыки гораздо активнее, забывая о статусе матча. Как следствие, порой они допускали необоснованную грубость. Одна из них завершилась падением и травмой Юрия Газинского. Хавбек «Краснодара» после контакта с визави упал и смог покинуть поле только при помощи сотрудников медицинского штаба.

Позже выяснилось, что повреждение полузащитника требует дополнительного изучения, и встал вопрос об участии Газинского в ближайших матчах.

Однако вынужденная замена Газинского на Ильзата Ахметова не внесла особых корректив в сценарий встречи. Игроки сборной России находили друг друга точными передачами, успешно действовали в обороне и были настойчивы в атаке.

Их соперники имели отличный шанс сравнять счёт в матче, но Владислав Сарвели не реализовал пенальти.

На 26-й минуте встречи преимущество удвоил Антон Миранчук, после чего тренерский штаб приступил к экспериментам. Уже к 30-й минуте состав команды претерпел значительные изменения. Поле покинули братья Миранчук, а также Маринато Гилерме. Их места заняли Антон Шунин, Алексей Ионов и Иван Обляков.

В раздевалки команды отправились уже при счёте 3:0 в пользу подопечных Черчесова. Черту под первым таймом подвёл Александр Головин, отметившийся точным дальним ударом.

На второй сборная вышла с семью новыми футболистами, сменила схему на классическую 4-4-2 и дала возможность экспертам оценить в деле дуэт двух Фёдоров — Чалова и Смолова.

И новая линия нападения сработала не хуже предыдущей. Вышедший на поле с капитанской повязкой Смолов увеличил преимущество до четырёх мячей.

Вскоре тренерский штаб пошёл ещё на один эксперимент, выпустив на фланге сыгранную связку из тульского «Арсенала»: Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева.

Именно игра Мирзова оставила у собравшихся наиболее яркие впечатления. За 30 минут, проведённых на поле, полузащитник успел поучаствовать в двух голевых атаках. На его счёту — пас на Фёдора Чалова, который стал автором пятого мяча в ворота команды «Чертаново», и точный удар, установивший окончательный счёт в матче.

Таким образом, в контрольном матче приняли участие практически все футболисты команды. Исключением стали лишь четвёртый голкипер команды Сергей Песьяков и Николай Комличенко, отсутствие которого в составе связанно с поздним прибытием на сбор.