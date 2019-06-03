Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
- РИА Новости
Газинский в начале первого тайма неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле.
Вместо него вышел Ильзат Ахметов.
Матч Россия — «Чертаново» проходит на базе национальной команды в Новогорске в рамках подготовки к отборочным играм на чемпионат Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра.
Ранее сообщалось, что Комличенко присоединился к сборной России по футболу.