Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

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Полузащитник сборной России Юрий Газинский из-за полученной травмы в контрольной игре с клубом «Чертаново» (6:0) не сможет помочь национальной команде в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
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Об этом сообщает официальный Twitter сборной.

Отмечается, что дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении «Краснодара». 

Газинский в первом тайме игры с «Чертаново» неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле. Медобследование выявило, что хавбек получил повреждение левого плечевого сустава. 

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее наставник национальной команды Станислав Черчесов выразил надежду, что травма Газинского является несерьёзной.

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