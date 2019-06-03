Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Полузащитник сборной России Юрий Газинский из-за полученной травмы в контрольной игре с клубом «Чертаново» (6:0) не сможет помочь национальной команде в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

Об этом сообщает официальный Twitter сборной.

Отмечается, что дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении «Краснодара».

Газинский в первом тайме игры с «Чертаново» неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле. Медобследование выявило, что хавбек получил повреждение левого плечевого сустава.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее наставник национальной команды Станислав Черчесов выразил надежду, что травма Газинского является несерьёзной.