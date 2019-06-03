Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
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Об этом сообщает официальный Twitter сборной.
Отмечается, что дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении «Краснодара».
Газинский в первом тайме игры с «Чертаново» неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле. Медобследование выявило, что хавбек получил повреждение левого плечевого сустава.
8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.
Ранее наставник национальной команды Станислав Черчесов выразил надежду, что травма Газинского является несерьёзной.