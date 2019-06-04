«Всё будет работать как единый механизм»: футболисты сборной России — о подготовке к отборочным матчам ЧЕ-2020

Победа над ФК «Чертаново» в контрольном матче поможет сборной России в предстоящем поединке отборочного раунда ЧЕ-2020 против Сан-Марино. Такое мнение выразил хавбек «Спартака» Роман Зобнин, предположивший, что будущий соперник россиян в сравнении с командой «Чертаново» сыграет в схожей манере. Полузащитник также отметил прогресс в игре сборной и подчеркнул, что товарищеский матч позволил укрепить игровые связи внутри коллектива. Мнение Зобнина разделил Дмитрий Баринов, который признался, что до сих пор не восстановился после насыщенного сезона в составе «Локомотива».

В понедельник, 3 июня, сборная России в рамках тренировочного сбора в Новогорске провела товарищеский матч с футбольным клубом «Чертаново». Состоявшаяся на главном поле тренировочной базы игра завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Голы в свой актив записали Артём Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов и Резиуан Мирзов. После матча футболисты национальной команды пообщались с журналистами.

Первым на вопросы репортёров ответил полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Роман Зобнин. Хавбек, появившийся на поле во втором тайме, признался, что контрольный матч в разгаре тренировочного сбора был полезен команде в преддверии очередных отборочных встреч в рамках квалификации на ЧЕ-2020.

«Эта игра была скорее для тонуса. Очень вовремя, ведь мы все после окончания чемпионата России, по сути, не играли. По меркам футбола это очень приличный срок. К тому же было важно привести в порядок не только тело, но и голову. Вспомнить наши связки, вернуть понимание с партнёрами. В общем, время использовали плодотворно», — рассказал Зобнин.

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Кроме того, представитель «Спартака» отметил удачный выбор спарринг-партнёра. Зобнин выразил мнение, что сборная Сан-Марино, с которой россияне сыграют 8 июня, повторит игровой рисунок ФК «Чертаново». При этом хавбек отказался комментировать возможный счёт в будущем поединке, посчитав сравнение двух команд в этом аспекте неэтичным, и сфокусировал своё внимание на задачах, которые стоят перед сборной России.

«Говорить про результат я не стану. Самое главное для нас — это взять по три очка в оставшихся матчах. Конечно, будет здорово, если забьём много, но даже если решим вопрос не столь результативно, то никто не расстроится. Кстати, отмечу, что далеко не всё у нас получилось идеальным. Были помарки, их нужно исправить к моменту начала официальных встреч. Мы не знали соперника, это создало ряд неудобств», — заявил полузащитник.

После анализа игры столичной команды Зобнин переключился на вопросы о составе сборной России. В игре с «Чертаново» Станислав Черчесов использовал рекордное количество замен, которые позволили практически всем футболистам нынешнего созыва команды почувствовать игровой ритм. По мнению хавбека «Спартака», ротация помогает ему понимать партнёров на поле.

«Да, в сборной сейчас много новых ребят, но с каждой минутой в игре наше взаимопонимание крепло. Кроме того, много работаем над этим на тренировках. Уверен, уже к игре с Сан-Марино всё будет работать как единый механизм. Мне было очень комфортно играть в связке с Дмитрием Бариновым. Он зажигал, я — так, наблюдал», — отметил футболист.

Зобнин также признался, что атмосфера, царящая в расположении сборной, помогла ему психологически восстановиться после сложного и не очень удачного сезона в составе «Спартака».

«Если бы меня не вызвали, точно переносил бы всё тяжелее. Переключился, забыл обо всём. Здесь свой мир и свои цели, в очередной раз скажу, что быть частью сборной для всех нас огромная честь», — признался хавбек.

Продолжая тему своей карьеры, Зобнин вспомнил, что в своё время он успел поработать с главным тренером команды «Чертаново» Игорем Осинькиным.

«Я очень хорошо его знаю. Серьёзно, это очень сильный и грамотный тренер. Возьмите статистику: его воспитанники успешно выступают в РПЛ и других лигах. Понятно, что у ФК «Чертаново» другой уровень, но сегодня они грамотно оборонялись, пытались создавать нам проблемы», — добавил он.

«ФК «Чертаново» было приятно сыграть со сборной России»

Следующим на вопросы представителей СМИ ответил хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов. Полузащитник рассказал, что, хотя игроки команды «Чертаново» по классу и мастерству значительно уступают футболистам сборной России, контрольный поединок с ними был полезнее, чем стандартная двусторонняя игра внутри самой сборной.

«Начнём с того, что ФК «Чертаново» было приятно играть с первой командой. Это тоже очень важная сторона этого матча. А что касается нас — лучше выходить на встречу против полноценного клуба, а не испытывать на прочность друг друга. Таким образом мы лучше понимаем, на какие моменты стоит обратить внимание, и находим свои сильные стороны», — начал общение с журналистами полузащитник железнодорожников.

Баринов не оставил без внимания полученный от Зобнина комплимент, а также рассказал, что на поле он чётко выполнял данную Станиславом Черчесовым установку.

«Приятно, что он так говорит обо мне. Разделю его позицию: играть вместе легко и комфортно. Рома сказал, что я зажигал на поле? Возможно, была пара моментов, но в целом это была работа над заданиями тренера. Обидно ли, что не смог забить? Главное — сделать это в официальных матчах, а эту игру отправим в зачёт тренировок», — отметил Баринов.

Появившийся на поле во втором тайме хавбек также обратил внимание на то, что к моменту его выхода соперник потерял концентрацию (проигрывая 0:4). Кроме того, Баринов признался, что и сам — по собственным ощущениям — далёк от пика формы.

«Думаю, сказалась банальная усталость. Мы постоянно менялись, они же отыграли матч, по сути, одним составом. Мы не знали, в каком порядке будем выходить на замену, лично мне сказали в перерыве, что сыграю 30 минут. Устал ли после сезона? Если честно, пока не отошёл от игр за «Локо», но работаю над тем, чтобы полностью восстановиться на этой неделе», — признался футболист.

Заключительный комментарий по матчу журналисты получили от дебютанта команды Резиуана Мирзова. Полузащитник «Арсенала», забивший в ворота ФК «Чертаново» шестой, заключительный мяч, рассказал о значимости своего первого гола за национальную команду.

«Конечно, я очень счастлив. Пусть это и товарищеский матч, событие для меня важное. Правда, без партнёров этого гола бы не было. Мне отдали хороший пас, всё, что оставалось, — это только удачно переправить мяч в ворота. Я кричал Смолову, ждал от него передачи, понимал, что от игрока такого класса можно получить голевую», — рассказал Мирзов.

При этом хавбек признался, что до сих пор не пришёл к осознанию своего нового статуса — члена сборной России по футболу.

«Если честно, пока не адаптировался до конца. Потихоньку привыкаю. Безусловно, это большая честь и осуществление мечты, к которой я шёл долгие годы. Но это не повод расслабляться, мне ещё предстоит долгая и упорная работа над собой», — резюмировал полузащитник.