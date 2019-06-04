Комличенко поделился впечатлениями от пребывания в сборной России по футболу
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«Приняли отлично, чувствую себя с каждым днём всё лучше и лучше. Пока не особо волнуюсь, потому что только знакомлюсь со сборной, но некоторое волнение всё-таки есть — новый коллектив, новые требования, так всегда», — приводит слова Комличенко ТАСС.
Он отметил, что, в отличие от клуба, в сборной требования выше.
«Здесь, конечно, жёстче, чуть быстрее надо вкатываться в работу. В данный момент вообще не оцениваю шансы сыграть со сборной Сан-Марино. Просто стараюсь с каждым днём всё больше адаптироваться и принимать требования главного тренера», — добавил 23-летний форвард.
Для Комличенко это первый в карьере вызов в национальную команду, которая проводит сбор на базе в подмосковном Новогорске.
Ранее сообщалось, что Юрий Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы.