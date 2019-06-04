Комличенко поделился впечатлениями от пребывания в сборной России по футболу

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями от пребывания в расположении российской национальной команды по футболу на сборе в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

«Приняли отлично, чувствую себя с каждым днём всё лучше и лучше. Пока не особо волнуюсь, потому что только знакомлюсь со сборной, но некоторое волнение всё-таки есть — новый коллектив, новые требования, так всегда», — приводит слова Комличенко ТАСС.

Он отметил, что, в отличие от клуба, в сборной требования выше.

«Здесь, конечно, жёстче, чуть быстрее надо вкатываться в работу. В данный момент вообще не оцениваю шансы сыграть со сборной Сан-Марино. Просто стараюсь с каждым днём всё больше адаптироваться и принимать требования главного тренера», — добавил 23-летний форвард.

Для Комличенко это первый в карьере вызов в национальную команду, которая проводит сбор на базе в подмосковном Новогорске.

Ранее сообщалось, что Юрий Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы.