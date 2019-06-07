Черчесов высказался о ситуации с вратарями в сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что по ходу следующего сезона на позиции вратаря команды не исключены кадровые перестановки.
Черчесов высказался о ситуации с вратарями в сборной России
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«У нас нет ни основных вратарей, ни резервных. Есть стартовый состав. Люди будут выполнять задачи, которые перед ними будут стоять. Вы всё узнаете завтра во время игры. Не хотим забегать вперёд. Сезон подходит к концу. Мы сделали для себя определённый выбор, но в следующем сезоне всё опять может поменяться. Болтанки в этом вопросе не хотим», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В последних матчах сборной России ворота команды защищал голкипер «Локомотива» Гилерме.

Ранее Черчесов рассказал о модели игры сборной Сан-Марино.

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