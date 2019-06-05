Навыки Дзюбы, настроение Черчесова и амбиции Бакаева: что обсуждали после тренировки сборной России

Сборная России провела тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. В ней приняли участие все 28 игроков национальной команды, а с трибун за ними наблюдали фигуристки Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. После окончания занятия вратарь Маринато Гилерме и полузащитник Зелимхан Бакаев пообщались с журналистами. Голкипер рассказал, почему Артём Дзюба не сможет стать хорошим вратарём, а Бакаев заявил, что надеется выйти на поле уже в ближайших матчах.

В среду сборная России провела очередную тренировку на подмосковной базе в Новогорске. От предыдущих занятий она мало чем отличалась, а главным событием стало присутствие на поле всех 28 игроков, которые в настоящий момент находятся на сборе национальной команды.

Занятие было весьма изнурительным, во многом из-за установившейся в столичном регионе жары. Несмотря на то что тренировка состоялась утром, температура на солнце превышала +30 °C. Футболисты спасались от зноя как могли.

Между тем отдельно занималась четвёрка вратарей сборной: Маринато Гилерме, Андрей Лунёв, Антон Шунин и Сергей Песьяков. Все вместе они выполняли стандартные для голкиперов упражнения и делали это с улыбками. В хорошем расположении духа пребывал и Черчесов.

По окончании занятия футболисты и тренерский штаб поздравили массажиста сборной Сергея Семакина, который в среду отпраздновал 44-й день рождения.

Также занятие национальной команды в очередной раз не обошлось без гостей. Если накануне в Новогорск приезжали футболистки женской сборной, то на этот раз — фигуристки Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова. Впрочем, далеко ехать им не пришлось, поскольку девушки из группы известного специалиста Этери Тутберидзе также готовятся к сезону в Новогорске.

На этот раз спортсменки получили возможность немного передохнуть, а заодно сфотографироваться и пообщаться с футболистами.

Поздравляем с днем рождения массажиста @TeamRussia Сергея Семакина! Желаем Сергею всего самого хорошего! 🎂 pic.twitter.com/8QwAlDPZED — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2019 г.

«Дзюба слишком медленный для вратаря»

После тренировки с журналистами по традиции пообщались два футболиста национальной команды. На этот раз на вопросы СМИ ответили Маринато Гилерме и Зелимхан Бакаев. Натурализованный бразилец первым делом прокомментировал игру на воротах Артёма Дзюбы, который накануне в ходе занятия уже не в первый раз занял место на последнем рубеже.

«Берёт ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? Он, вероятно, и хотел бы стать голкипером, но не сможет, у него нет качеств, необходимых вратарю. Он слишком медленный», — подколол капитана опытный вратарь.

Спросили его и о контактах с бывшим первым номером сборной Игорем Акинфеевым, однако Гилерме признался, что не поддерживает связь с коллегой из ЦСКА.

«Но и я, и вся команда знаем, что он за нас переживает. Я читал интервью Акинфеева — он всегда поддерживает сборную», — добавил Маринато.

Куда более подробно страж ворот «Локомотива» высказался о конкуренции.

«Сейчас в сборной четыре вратаря, но ситуация не сильно отличается от той, когда нас было только трое. Нагрузки одинаковые, разве что стало больше работы по парам. Пока нам не говорили, кто сыграет на воротах в матчах с Сан-Марино и Кипром. Что касается тренировок в тренажёрном зале, то это индивидуальная работа, каждый работает по своей программе. Кто-то любит такую профилактику, и я в их числе — всегда приезжаю на тренировки на час раньше, чтобы сходить в тренажёрный зал», — отметил Гилерме.

При этом он высоко оценил профессиональные качества Сергея Песьякова.

«Он — хороший вратарь. Приятно работать с людьми, у которых есть определённый уровень, у них есть что почерпнуть. Игрок попадает в сборную не просто так. Если он здесь, значит, заслуживает этого», — подытожил Гилерме.

Дзюба против всех, часть вторая (пенальти) pic.twitter.com/7VPTmOfL19 — Сборная России (@TeamRussia) 4 июня 2019 г.

«Хочу выйти на поле и сыграть»

В свою очередь, новичок сборной Зелимхан Бакаев рассказал о своей адаптации в главной команде страны.

«Можно сказать, что я освоился и привык к сборной. Да, я впервые в национальной команде, но всегда хотел сюда попасть — это всё-таки особенное чувство. Мы работаем каждый день, тренируемся и готовимся к серьёзному матчу. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее», — подчеркнул полузащитник «Спартака».

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Также футболист рассказал о работе с Черчесовым. Бакаев назвал его строгим и требовательным, но вместе с тем позитивным тренером.

«В команде всегда хорошее настроение, и в основном именно Черчесов его поддерживает. Что касается большого количества игроков на сборе, то я не сказал бы, что это вносит дискомфорт. Да, из-за этого случаются проблемы, например приходится меняться, тренироваться с заменами, но это нормально. Все выкладываются по максимуму», — добавил Зелимхан.

При этом полузащитник вовсе не намерен мириться с ролью запасного в сборной и готов проявить себя с наилучшей стороны уже в ближайших матчах.

«Никакое это не знакомство, я не для этого сюда приехал. Хочу выйти на поле и сыграть. Выпустят — выпустят, не выпустят — буду работать ещё больше. Что касается разговоров о том, что Сан-Марино — «карликовый» соперник, то мы очень серьёзно готовимся, психологически нас тоже готовят», — заявил футболист.

Наконец, и Гилерме, и Бакаева спросили, не расстроил ли их тот факт, что сбор национальной команды фактически оставил их без отпуска.

«Зависть к коллегам, которые ушли в отпуск? Нет, какая зависть?! Это у них должна присутствовать зависть! В сборную России мечтает попасть каждый. Да и отпуск не пропал, нам предоставят время на отдых. Поездку в сборную тоже можно назвать отпуском», — заверил Бакаев.

На пару вопросов журналистов ответил и другой футболист, нечасто получающий вызовы в сборную, — Евгений Чернов.

«Настроение в команде прекрасное. Готовимся в хорошем режиме, и ни о какой расслабленности речи не идёт. Все полностью сконцентрированы на ближайших матчах, будем добиваться результата. Прекрасно воспринял новость о вызове в сборную. Никакой отпуск не нужен, когда выходишь на такой уровень. Приятно находиться внутри команды и готовиться к отборочным матчам», — поделился впечатлениями о пребывании в сборной защитник «Ростова».