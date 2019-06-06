Награда Чалова, уверенность Сорокина и настрой Ионова: сборная России провела заключительную тренировку в Новогорске

Сборная России провела заключительную тренировку на базе в Новогорске перед вылетом в Саранск. В ней приняли участие все 28 игроков. Главный тренер Станислав Черчесов наградил нападающего Фёдора Чалова призом лучшему футболисту мая по версии РПЛ. Защитник Егор Сорокин рассказал о своём настрое в преддверии матча с Сан-Марино, а хавбек Алексей Ионов заверил, что новичкам удалось без проблем влиться в команду.

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске. Как и накануне, в ней приняли участие все 28 игроков, оставшихся в распоряжении тренерского штаба после товарищеского матча с «Чертаново», в котором получил травму Юрий Газинский.

День начался с импровизированной торжественной церемонии. Главный тренер сборной Станислав Черчесов вручил нападающему Фёдору Чалову награду лучшему игроку мая по версии Российской премьер-лиги (РПЛ).

Интересно, что попутно в западных СМИ появилась информация об интересе к футболисту ЦСКА со стороны сразу нескольких европейских клубов. По слухам, за ним активно следят скауты английского «Арсенала», французского «Монако» и испанской «Севильи».

После разминки и традиционных упражнений игроки были поделены на две команды для двусторонней игры. При этом одна из них полностью состояла из футболистов, вышедших на поле в стартовом составе на контрольный матч с клубом «Чертаново».

По хорошей традиции на базе в Новогорске вновь присутствовали гости. На этот раз тренировку посетили члены национальной команды России по футболу для спортсменов с церебральным параличом.

Сразу после занятия команда отправилась в аэропорт и вылетела в Саранск, где 8 июня встретится с национальной командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На пути к самолёту ✈️ pic.twitter.com/q7Y8yxM7K8 — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.

«У нас вся сборная — основной состав»

После тренировки с журналистами, по обыкновению, пообщались два игрока сборной России. Первым на вопросы ответил защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин. Он рассказал о том, как готовится к субботней встрече, которая может стать для него дебютной в составе национальной команды.

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«Конечно, я настроен на Сан-Марино, как и на каждый матч и тренировку. Пока точно не знаю, выйду ли на поле. Но мы все готовимся. Если скажут играть — буду играть. Если нет — буду переживать за ребят, поддерживать их», — заявил защитник.

Он заверил, что ни у кого из подопечных Черчесова не возникнет проблем с мотивацией в связи с тем, что соперник заметно уступает в классе.

«В таких матчах проявляется уважение — на поле все равны, каждый может проявить себя так, что команда выиграет. Недооценки соперника не будет, а мы сделаем всё, чтобы победить», — поделился своим мнением защитник.

Ранее Черчесов подчёркивал, что все 28 футболистов сборной России должны находиться в тонусе, так как шанс выйти на поле в предстоящих встречах есть у каждого. По словам Сорокина, тренерский штаб действительно не делит игроков национальной команды на более и менее ценных.

«Все футболисты, которые есть в обойме, равноценны и готовятся к матчам. Каждый готов играть с первых минут. Состав будет назван в день матча на установке, и там уже станет понятно, кто выйдет на поле», — отметил он.

В нынешнем сезоне Сорокин отметился шестью забитыми мячами в составе «Рубина», причём по два из них пришлось на встречи со «Спартаком» и «Зенитом». При этом он отметил, что намерен продолжить свои подвиги и в играх за сборную.

«Шуток по поводу большого количества голов нет, просто так сложилось. Рад этому, но нужно двигаться вперёд, те мячи уже в прошлом. Конечно, сам я настроен отличиться во встрече с Сан-Марино», — подчеркнул защитник.

Кроме того, Сорокин отметил, что недельные сборы должны помочь команде подойти к матчам с аутсайдерами группы в оптимальном состоянии.

«Срок был приличный, мы хорошо и плавно готовимся к играм, с каждым днём взаимодействия улучшаются — никаких проблем не будет. Рад, что сейчас в сборной — отпуск для меня не главное. Всех партнёров знаю, но выделять бы кого-то отдельно не стал», — добавил Сорокин.

«Нам не важно, с кем играть»

После Сорокина к представителям прессы вышел полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. Он подтвердил, что подопечные Черчесова решительно настроены на матч с Сан-Марино.

«На эту встречу нужно выходить и брать очки. Будем делать всё, чтобы голов было как можно больше, хотим провести хороший матч и добиться положительного результата. Честно говоря, нам неважно, с кем играть. Надо показывать свой футбол и побеждать», — заявил футболист.

Он также отметил, что в субботу у сборной не возникнет проблем с взаимопониманием на поле, несмотря на присутствие большого количества дебютантов.

«Подготовка была хорошей, времени до игр было достаточно. Что касается новичков, то мы всех давно знаем, встречались на поле. Со всеми хорошее взаимодействие», — заверил полузашитник.

Ионов добавил, что в настоящий момент в команде занимаются изучением соперника, однако отказался называть его сильные и слабые стороны.