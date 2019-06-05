Дубль Панова, победный гол Карпина и сейвы Филимонова: как Россия 20 лет назад обыграла Францию в Париже

20 лет назад, 5 июня 1999 года, сборная России по футболу в Париже сенсационно обыграла действующих чемпионов мира французов в матче отборочного турнира Евро-2000. Подопечные Олега Романцева по ходу второго тайма уступали хозяевам поля, но дубль 23-летнего нападающего «Зенита» Александра Панова и гол нынешнего главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в концовке помогли одержать столь необходимую россиянам победу. Внушительный вклад в успех национальной команды внёс и вратарь Александр Филимонов, который сделал несколько эффектных сейвов.

Чехарда на тренерском мостике и три поражения кряду

Прежде чем рассказать об историческом для сборной России матче, необходимо напомнить, в каком затруднительном положении она оказалась перед этой игрой. После неудачи в квалификации на чемпионат мира 1998 года пост главного тренера национальной команды покинул Борис Игнатьев, а его место занял опытный Анатолий Бышовец, под руководством которого сборная СНГ выступала ещё на Евро-1992.

В РФС прислушались к ведущим футболистам страны и вернули специалиста в сборную, памятуя о печально известном «письме четырнадцати» по окончании отборочного этапа ЧМ-1994.

В результате Бышовец вновь возглавил национальную команду спустя несколько лет после тех событий. Олимпийский чемпион тут же начал процесс смены поколений, который оказался довольно болезненным.

Квалификационный турнир Евро-2000 команда начала так, что хуже не придумаешь, — с трёх поражений подряд. Сначала Россия на выезде уступила Украине (2:3), затем последовало домашнее поражение с аналогичным счётом от французов. Апофеозом же послужила сенсационная неудача в игре с Исландией, отнюдь не хватавшей тогда звёзд с неба, — 0:1.

После этого положение сборной стало критическим, а в РФС пошли на крайние меры и поменяли Бышовца на главного тренера «Спартака» Олега Романцева, который уже возглавлял национальную команду и сумел квалифицироваться вместе с ней на первенство континента.

Под руководством Романцева россиянам удалось набрать дежурные шесть очков в матчах с Арменией и Андоррой. Однако в следующей встрече российскую сборную ждало куда более серьёзное испытание — противостояние с действующими чемпионами мира французами на «Стад де Франс».

Примечательно, что к тому моменту трёхцветные на этом стадионе не проигрывали никому. Мало того, именно на данной арене, построенной специально к домашнему чемпионату мира, команда в финале разгромила Бразилию — 3:0.

Не добавляло оптимизма российским болельщикам и положение сборной в отборочной группе. После пяти матчей подопечные Романцева занимали лишь четвёртое место, пропустив вперёд даже скромную Исландию. От Украины и Франции же сборную отделяло сразу пять очков. Так что от России в Париже требовалась только победа.

Травма Мостового и удачный рикошет для России

Впрочем, помышлять об успехе в матче с действующим чемпионом планеты было сложно, тем более что французы в официальных матчах на тот момент почти шесть лет никому не проигрывали.

Тем не менее тренерский штаб во главе с Романцевым делать ставку на ничью не собирался и сумел удивить соперника неожиданным составом. Во-первых, на поле вышли сразу пять полузащитников: Александр Мостовой с Егором Титовым действовали в центре, Валерий Карпин и Андрей Тихонов — на флангах, а Сергей Семак — под нападающим.

При этом роль единственного форварда неожиданно исполнил 23-летний нападающий «Зенита» Александр Панов, который незадолго до вояжа во Францию оформил дубль в финале Кубка России. Романцев предпочёл быстрого футболиста более опытным Владимиру Бесчастных и Сергею Юрану, причём последний вообще не попал в заявку, как и Александр Ширко.

Правда, в начале матча об атаках россияне не помышляли вовсе. Французы на правах фаворита с первых минут понеслись вперёд и создали у ворот Александра Филимонова пару опасных моментов. К счастью, голкипер «Спартака» в этих эпизодах действовал выше всяких похвал. Для российского вратаря этот матч станет одним из лучших в карьере.

Как ни странно, придала подопечным Романцева уверенности травма Мостового, которого пришлось менять уже в середине первого тайма из-за проблем с паховыми мышцами.

«Это новое повреждение. Случилось оно вчера на тренировке. Вдруг почувствовал боль в нижней части живота. Довёл занятие до конца, но потом ни вечером, ни в день игры не мог толком ходить. Больно становилось и при ходьбе, и особенно когда поднимался с кровати. Лечили меня целый день и перед игрой решили сделать обезболивающую блокаду. Выйти на поле смог, но быстро понял, что играть в полную силу всё-таки не в состоянии, и попросил замену», — объяснял полузащитник после матча.

Французы перед игрой всерьёз опасались лидера российской команды и делали всё, чтобы его нейтрализовать. Однако выход на поле Дмитрия Хохлова позволил российской сборной перехватить инициативу и неожиданно открыть счёт в конце первого тайма.

После прострела Семака мяч попал в руку Венсану Кандела, и рикошетом удачно воспользовался Панов. Так Колпинская Ракета забила свой первый мяч в этом матче.

Красивый гол Панова и удачные замены Романцева

К сожалению, в начале второго тайма французы перевернули ход игры с ног на голову, и в этом оказались повинны российские защитники. Сначала Евгений Варламов нарушил правила возле собственной штрафной, а Эмманюэль Пети сравнял счёт, воспользовавшись рикошетом от ноги Семака.

А затем всё тот же Варламов, действовавший на непривычной для себя позиции левого защитника, позволил себя переиграть Сильвену Вильтору, а опытный Виктор Онопко почему-то не сумел остановить прорыв форварда.

При счёте 1:2 показалось, что шансов на успех у сборной России немного. Однако подопечные Романцева рук не опустили и продолжили штурмовать ворота соперника, тем более что французов во втором тайме начали покидать силы. Это было связано в том числе с тем, что в европейском футболе к тому моменту сезон уже закончился, тогда как в России он находился в самом разгаре.

К тому же наставник хозяев Роже Лемер решил максимально засушить игру и вместо нацеленного на атаку Кристофа Дюгарри выпустил на поле опорника Патрика Виейра.

Эта замена себя не оправдала, а вот тренерский штаб сборной России полностью угадал с рокировками. Сначала Бесчастных вступил в игру вместо подуставшего Семака, а затем опытный Илья Цымбаларь сменил Тихонова.

В результате концовка превратилась для российской команды в настоящую сказку. Началось всё с невероятного гола Панова. На 75-й минуте после заброса Дмитрия Хлестова нападающий первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его в ближнюю девятку. Так Александр стал автором дубля и прославился на всю страну.

«Знаете, не зря говорят: мяч круглый для всех. У каждой звезды бывают ошибки, у каждой великой команды случаются чёрные дни. Я знал, что непобедимых соперников не бывает. И был уверен: в Париже забью. Это было для меня делом чести», — признавался позже форвард.

Французов ничейный результат тоже не устраивал, ведь впереди их ждала встреча с Украиной, и хозяева из последних сил вынуждены были идти вперёд, что оказалось только на руку подопечным Романцева. Они наконец получили свободные зоны на чужой половине поля и воспользовались ими.

Неудивительно, что решающий гол создали свежие Бесчастных и Цымбаларь. Первый подхватил мяч на левом фланге и отдал его в штрафную на Илью, который хитрым финтом ушёл сразу от двоих защитников и прострелил под удар Панову. Александру замкнуть передачу не удалось, поскольку его толкнули в спину, но набегавший вторым темпом Карпин добил мяч в сетку — 3:2.

«Словами не передать, что почувствовал в том момент. Чтобы понять это, нужно забить победный мяч в такой игре», — вспоминал нынешний главный тренер «Ростова».

Концовка получилась для сборной России невероятно нервной. Французы пошли вперёд всей командой, а судья добавил к основному времени матча сразу четыре минуты. Полузащитник французов Юрий Джоркаефф даже потерял сознание от запредельной нагрузки и покинул поле на носилках.

«Это один из немногих матчей в моей жизни, когда я считал не минуты, а секунды. Когда показали, что судья добавил четыре минуты, я подумал: у меня отняли ещё лет пять жизни. Кстати, мне кажется, что арбитр перестарался. Во втором тайме продолжительных остановок в игре не было. Что ж, ещё одна проверка», — отмечал на пресс-конференции Романцев.

Финальный свисток сделал из российских футболистов национальных героев. Буквально на следующий день страна отмечала 200-летие со дня рождения Александра Пушкина, но на первый план в то воскресенье вышел футбол.

В Москве и других городах состоялись массовые гуляния. Панова и других героев встречи люди готовы были буквально носить на руках. Сборная России впервые в истории обыграла действующего чемпиона мира в официальном матче, да ещё и на выезде. Французы же потерпели первое поражение более чем за два года при том, что в последний раз уступали России в товарищеском матче в преддверии домашнего мундиаля.

Печальные итоги и ляп Филимонова

Та победа навсегда вошла в историю российского футбола, но, к сожалению, не позволила национальной команде пробиться на Евро. После успеха на «Стад де Франс» подопечные Романцева последовательно обыграли Исландию, Армению и Андорру, но в решающем матче в «Лужниках» не сумели взять верх над своим прямым конкурентом — Украиной.

И в памяти болельщиков наряду с победным голом Карпина останется роковая ошибка Филимонова за несколько минут до финального свистка, которая оставила команду без чемпионата Европы.

Впрочем, в следующем цикле сборной удалось исправиться и уверенно пробиться на чемпионат мира в Японии и Корее.

По-разному сложились судьбы участников памятного матча. Панов в том же 1999-м отказался переходить в «Спартак» Романцева, а затем получил предложение из Франции, но не сумел проявить себя в «Сент-Этьене» и вернулся на родину.

Смертин также уехал во Францию, в «Бордо», но в отличие от партнёра по сборной сумел построить хорошую европейскую карьеру и даже стал чемпионом Англии с «Челси».

А вот карьера Филимонова после памятного ляпа во встрече с Украиной пошла на спад, хотя он и оставался в профессиональном футболе до 44 лет.

Автор победного гола на «Стад де Франс» Валерий Карпин играл в Испании до 2005-го, а потом повесил бутсы на гвоздь. Спустя три года он вернулся в «Спартак» в качестве гендиректора клуба, а затем и главного тренера команды, с которой дважды брал серебряные медали РПЛ. В настоящий момент Карпин возглавляет «Ростов».

В Премьер-лиге остались и несколько других участников того матча. Хохлов работает в «Динамо», а Онопко помогает в ЦСКА Виктору Гончаренко. Семак же в возрасте 43 лет сумел привести к чемпионству «Зенит».

К сожалению, один из участников памятного матча уже ушёл из жизни. Автор результативной передачи на Карпина Цымбаларь скончался в 2013-м на 45-м году жизни.