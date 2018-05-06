Бывший голкипер сборной России по футболу Филимонов завершит карьеру по окончании сезона

Бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов, ныне выступающий в клубе ПФЛ «Долгопрудный», завершит спортивную карьеру по окончании сезона.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последней в карьере 44-летнего вратаря станет игра 26-го тура ПФЛ между «Долгопрудным» и командой «Луки-Энергия», которая состоится 27 мая.

Филимонов является шестикратным чемпионом России по футболу в составе московского «Спартака». На протяжении своей карьеры, помимо красно-белых, он выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», «Уралан», «Москва», кипрский «Неа Саламина», узбекский «Локомотив» и тульский «Арсенал». В его активе 16 матчей за сборную России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России.