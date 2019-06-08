Покер Дзюбы, дубль Смолова и 44 удара по воротам: как сборная России разгромила Сан-Марино

Сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 разгромила Сан-Марино. Подопечные Станислава Черчесова отправили в ворота соперника девять безответных мячей и одержали самую крупную победу в истории. При этом покер удалось оформить Артёму Дзюбе, который поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. А вышедший на замену Фёдор Смолов отличился дважды.

Ожидание голов от Дзюбы и сравнение России с коброй

«Сборная Сан-Марино — самая слабая в мире», — заявил перед игрой бывший капитан национальной команды России Александр Мостовой. При этом эксперт нисколько не покривил душой, а лишь обозначил факт. Расположившись на последнем, 211-м месте в рейтинге ФИФА, санмаринцы формально действительно являются слабейшей сборной в мире.

Сами за себя говорят и результаты подопечных Франко Варреллы. За всю историю сборная карликового государства одержала всего одну победу: 15 лет назад в товарищеском матче с минимальным счётом был повержен Лихтенштейн.

Ещё пять раз санмаринцы добивались ничьей. Чаще же местным болельщикам приходится радоваться даже не удачным результатам, а забитым мячам. Нынешний отборочный цикл команда начала с поражений от Кипра и Шотландии с общим счётом 0:7.

Впрочем, Варрелла не терялся и на предматчевой пресс-конференции пообещал, что его подопечные, несмотря на серьёзную разницу в классе, дадут бой превосходящему в классе сопернику.

«Можем заставить Россию понервничать. Мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй», — допустил образное сравнение тренер.

В свою очередь, Черчесов всячески пытался предостеречь российских футболистов от недооценки соперника и отказывался обсуждать количество мячей, которые отечественная команда может отправить в ворота скромного оппонента. Предельно серьёзен был и капитан Артём Дзюба, хотя от него болельщики, разумеется, ждали голов, тем более что форвард «Зенита» является единственным в истории сборной России автором покера.

Если место Артёма в стартовом составе сомнениям практически не подвергалось, то по остальным позициям возникали вопросы. В частности, вызывало интерес, кому именно Черчесов доверит место на последнем рубеже.

В результате специалист вновь сделал ставку на опытного Маринато Гилерме, который неизменно появлялся в основе в последних встречах национальной команды.

Также тренерский штаб пригласил на матчи с Сан-Марино и Кипром большую группу новичков, но места в основе никто из молодых футболистов ожидаемо не получил.

В целом стартовый состав практически полностью повторил расстановку сборной на контрольный матч с «Чертаново». Разве что место травмированного Юрия Газинского занял набравший хорошую форму Магомед Оздоев.

А Сергей Песьяков, Егор Сорокин, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и Николай Комличенко вовсе не попали в заявку.

Автогол и 17-й мяч Дзюбы за сборную

Несмотря на то, что от сборной России в отчётном матче все требовали большого количества голов, первого мяча болельщикам пришлось ждать относительно долго.

Также по теме Рекорд результативности: сборная России забила девять мячей Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020 Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Сан-Марино со счётом...

Подопечные Станислава Черчесова, как и ожидалось, с первых минут повели осаду ворот Элиа Бенедеттини, но никак не могли пробить голкипера «Новары». Да и санмаринские футболисты, пока на табло горели «нули», оборонялись дисциплинировано и самоотверженно. Ещё в нескольких эпизодах гостей спас Бенедеттини.

Тем обиднее для коллектива Барреллы, что России удалось открыть счёт благодаря неудачному рикошету от ноги Микеле Чеволи в середине тайма. Защитник команды преобразовал в гол прострел Александра Головина практически от лицевой.

А спустя несколько минут футболист «Монако» вновь сыграл в высшей степени полезно и заработал пенальти, который реализовал Артём Дзюба. Для форварда этот мяч стал 17-м в составе сборной и по этому показателю он догнал Валерия Карпина и Андрея Аршавина.

Следом пришла очередь забивать тем игрокам, которые ещё ни разу ни отличались голами в матчах за национальную команду. Сначала Антон Миранчук помог внести свою фамилию на табло Фёдору Кудряшову, а затем забил и сам.

Примечательно, что для 32-летнего защитника этот гол стал лишь третьим в карьере, причём два он записал на свой счёт в текущем году.

А сборная России с каждым забитым мячом чувствовала себя всё увереннее и в конце первого тайма уже вовсю хозяйничала в штрафной соперника, порой устраивая комбинации едва ли не во вратарской. В свою очередь сан-маринцы до перерыва так и не смогли потревожить Гилерме.

Праздник для Дзюбы и восторг для болельщиков

Второй тайм прошёл для сборной России по схожему сценарию. Отечественной команде вновь долго не удавалось поразить ворота соперника. Особенно много моментов упускал Дзюба, который один не реализовал несколько выгодных шансов. Бенедеттини словно не желал Артёму увеличить свой лицевой счёт.

Однако на 72-й минуте форварду всё же удалось отличиться снова. После великолепного сольного прохода Головина капитану оставалось только головой отправить мяч в дальний угол.

Как и во втором тайме, взятие ворот сказалось на гостях самым негативным образом. Подопечные Барреллы окончательно расклеились и бросили играть, чем с удовольствием воспользовались россияне.

Активнее остальных был Дзюба, который цеплялся практически за все подачи и горел желанием забить максимальное количество мячей. Не успел Артём оформить дубль, как заработал пенальти для самого себя. Правда, Бенедеттини, лучшему игроку в составе гостей, удалось парировать второй удар Артёма с одиннадцатиметровой, но на добивании он был точен — хет-трик.

Далее настало время вышедшего на замену Фёдора Смолова. В течение шести минут нападающий «Локомотива» успел оформить дубль, причём одну из результативных передач ему отдал Дзюба. Смолов довёл количество голов за национальную команду до 14 и обошёл в списке голеадоров Романа Широкова.

А последнее слово осталось за капитаном сборной России. В самой концовке, воспользовавшись паникой в штрафной соперника, Дзюба с близкого расстояния перевёл снаряд в створ и забил юбилейный 20-й мяч в составе сборной. Теперь по этому показателю он уступает только Александру Кержакову (29), Владимиру Бесчастных (26) и Роману Павлюченко (21).

Вдобавок Артём во второй раз в карьере оформил покер в матче национальной команды. Четыре года назад он четырежды огорчил Лихтенштейн (7:0).

Попутно Дзюба вышел на второе место в гонке бомбардиров отборочного турнира. С пятью мячами он уступает лишь Эрану Захави из Израиля (7). Те же пять точных ударов на счету Клаудиу Кешерю, выступающего за Румынию.

Сборной же удалось не просто уверенно разгромить уступающего в классе соперника, но и одержать самую крупную победу в истории. Предыдущий рекорд был установлен как раз в игре с Лихтенштейном, а также в ещё одной игре с Сан-Марино в 1995-м.

Плюс сборная России во второй раз подряд разгромила соперника в матче отборочного этапа Евро-2020 и сделал уверенный шаг к выходу в финальную стадию Евро-2020.