Фёдор Кудряшов и Антон Миранчук впервые забили за сборную России по футболу

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Защитник Фёдор Кудряшов и хавбек Антон Миранчук забили свои первые мячи в составе сборной России по футболу.
Фёдор Кудряшов и Антон Миранчук впервые забили за сборную России по футболу
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Знаковое для футболистов событие произошло в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.

Кудряшов забил на 36-й минуте после передачи Антона Миранчука, после чего хавбек и сам поразил ворота соперника на 41-й минуте.

32-летний Кудряшов, выступающий на клубном уровне за турецкий «Истанбул Башакшехир», дебютировал в сборной России в 2016 году и уже сыграл в 29 матчах.

23-летний Миранчук, представляющий московский «Локомотив», впервые сыграл за сборную в 2017 году и записал в свой актив участие в семи матчах.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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