За второй победой: сборная России крупно обыгрывает Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020

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Владимир Зайвый
Сборная России по футболу участвует в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с командой Сан-Марино в Саранске. Соперник отечественной сборной занимает последнее место в рейтинге ФИФА. RT ведёт текстовую трансляцию матча.
За второй победой: сборная России крупно обыгрывает Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina
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  • 08 июня 2019

    ГОЛ! 3:0!!! Фёдор Кудряшов устраивает разгром! Защитник пробил после скидки Антона Миранчука. Это его первый гол в составе сборной России! (36')

  • Оздоев нарушил правила в чужой штрафной и уже после свистка отправил мяч в ворота. (35')

  • Два пропущенных мяча раскрепостили санмаринцев, они пытаются что-то создать на российской половине поля. Даже штрафной заработали. (35')

  • ГОЛ! 2:0! Дзюба реализовал пенальти! На его счету 17 мячей за сборную России. Столько же, сколько у Валерия Карпина и Андрея Аршавина. (31')

  • Пенальти! Головин получил подножку на входе в штрафную. Судья посчитал, что нарушение было за линией площади. (30')

  • Гости немного смелеют, иногда заходят на чужую половину поля. Но Гилерме не испытывает никаких проблем. (30')

  • Антон Миранчук пробил головой с передачи брата, но попал в сетку ворот с внешней стороны. (28')

  • Головин нанёс удар слева, хотя мог бы Дзюбе отдать пас. Нападающий как раз подумал, что это передача, и не слишком успешно попытался её замкнуть. (27')

  • ГОЛ! Наконец-то! 1:0! Россияне заиграли очень плотно в чужой штрафной, Головин нанёс удар, и Микеле Чеволи срезал мяч в свои ворота. (25')

  • Промах Дзюбы головой, уже больше полутайма держатся игроки Сан-Марино. (24')

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