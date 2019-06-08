За второй победой: сборная России крупно обыгрывает Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020

Сборная России по футболу участвует в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Подопечные Станислава Черчесова встречаются с командой Сан-Марино в Саранске. Соперник отечественной сборной занимает последнее место в рейтинге ФИФА. RT ведёт текстовую трансляцию матча.

Reuters

© Evgenia Novozhenina