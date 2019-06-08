За второй победой: сборная России крупно обыгрывает Сан-Марино в отборочном турнире Евро-2020
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
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08 июня 2019
ГОЛ! 3:0!!! Фёдор Кудряшов устраивает разгром! Защитник пробил после скидки Антона Миранчука. Это его первый гол в составе сборной России! (36')
ГОООООООЛ!— Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.
ФЁЁЁЁДООООР КУУУДРЯЯЯШОООВ!!!
3:0 ведём!! pic.twitter.com/WJfyhsQ42U
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Оздоев нарушил правила в чужой штрафной и уже после свистка отправил мяч в ворота. (35')
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Два пропущенных мяча раскрепостили санмаринцев, они пытаются что-то создать на российской половине поля. Даже штрафной заработали. (35')
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ГОЛ! 2:0! Дзюба реализовал пенальти! На его счету 17 мячей за сборную России. Столько же, сколько у Валерия Карпина и Андрея Аршавина. (31')
ГООООЛ!— Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2019 г.
АААРТЁЁЁМ ДЗЮЮЮБААА!
Пенальти, 2:0 ведём! pic.twitter.com/i4o9FIKH1W
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Пенальти! Головин получил подножку на входе в штрафную. Судья посчитал, что нарушение было за линией площади. (30')
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Гости немного смелеют, иногда заходят на чужую половину поля. Но Гилерме не испытывает никаких проблем. (30')
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Антон Миранчук пробил головой с передачи брата, но попал в сетку ворот с внешней стороны. (28')
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Головин нанёс удар слева, хотя мог бы Дзюбе отдать пас. Нападающий как раз подумал, что это передача, и не слишком успешно попытался её замкнуть. (27')
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ГОЛ! Наконец-то! 1:0! Россияне заиграли очень плотно в чужой штрафной, Головин нанёс удар, и Микеле Чеволи срезал мяч в свои ворота. (25')
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Промах Дзюбы головой, уже больше полутайма держатся игроки Сан-Марино. (24')
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